Orban asegura que no se puede ganar con el plan de la victoria de Zelenski sino perder

Orban asegura que no se puede ganar con el plan de la victoria de Zelenski sino perder

BUDAPEST (Sputnik) — El 'plan de la victoria' de Volodímir Zelenski conducirá a la derrota de Ucrania, declaró el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, a... 18.10.2024, Sputnik Mundo

Y, acto seguido, dejó claro que Hungría no apoya el plan de Zelenski: "No se puede ganar con este plan de victoria, solo perder". Durante la cumbre comunitaria del 17 de octubre en Bruselas, a la que asistió Zelenski, Orban no se quedó con la impresión de que Kiev busca adquirir armas nucleares; aun así, el primer ministro húngaro aseguró que esta "posibilidad es aterradora". Zelenski presentó el 16 de octubre ante el Parlamento ucraniano el llamado 'plan de la victoria', propuesta que incluye cinco puntos y tres anexos secretos. El documento contempla, en particular, el ingreso de Ucrania en la OTAN, el levantamiento de la prohibición para atacar el territorio ruso con misiles de largo alcance y el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

