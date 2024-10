https://noticiaslatam.lat/20241015/los-seguidores-de-evo-morales-refuerzan-los-bloqueos-de-carreteras-mientras-el-dialogo-no-avanza-1158264308.html

Los seguidores de Evo Morales refuerzan los bloqueos de carreteras mientras el diálogo no avanza

Los seguidores de Evo Morales refuerzan los bloqueos de carreteras mientras el diálogo no avanza

15.10.2024

Los seguidores del expresidente Evo Morales cumplieron su reiterada advertencia e iniciaron un bloqueo nacional de carreteras indefinido en defensa del histórico referente del Movimiento Al Socialismo (MAS). Tres semanas atrás, el presidente entre 2006 y 2019 había sido recibido como un héroe en la ciudad de La Paz, al ingreso de su multitudinaria marcha. Pero este 13 de octubre logró reunir a cientos de seguidores en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba para establecer varios cortes de ruta.El Gobierno de Luis Arce lo convocó a dialogar este 14 de octubre en el Ministerio de Economía, pero sus seguidores indicaron a las autoridades gubernamentales que debían dirigirse a alguno de los puntos de bloqueo. Finalmente el encuentro no se concretó, aunque el Gobierno nacional se mantiene dispuesto a negociar con el expresidente.La Fiscalía investiga a Morales, acusado del delito de estupro, porque en 2015 habría iniciado una relación con una adolescente de 15 años, con quien habría tenido una hija. Por este motivo fue detenido su padre, quien al igual que el expresidente no se presentó a declarar sobre este caso en la ciudad de Tarija. Se acusa a los padres de haber facilitado este vínculo.Para Morales se trata de otro caso de lawfare en la región, como ya lo padecieron los expresidentes Luis Inácio Lula da Silva, Cristina Kirchner y Rafael Correa, entre otros. En diálogo con Sputnik, su abogada Cecilia Urquieta observó que las denuncias contra el exmandatario reflotaron luego de la marcha Para Salvar a Bolivia, finalizada el pasado 23 de septiembre en la ciudad de La Paz. El Gobierno nacional calculó que por cada día de bloqueo se pierden 120 millones de dólares.Para el analista Gabriel Campero, "es un despropósito realizar una marcha 'para salvar a Bolivia', y luego iniciar un bloqueo indefinido que restringe el acceso de la población a la canasta básica, perjudicando a la economía".Además, el bloqueo que afecta a la carretera central de Bolivia "genera especulación en los precios. Entonces no llegamos a ningún lado", dijo a Sputnik.En el primer día de bloqueo fue desplazado Álvaro Álvarez, comandante de la Policía boliviana, para que asuma en su lugar Augusto Russo, quien aún no pudo restablecer el tránsito en la carretera que une a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El punto más fuerte de protesta está en la población de Parotani, a 38 kilómetros de la capital cochabambina.Y agregó: "Creo que lo más responsable sería dejar que la justicia haga la investigación correspondiente".Rumores sobre MoralesUrquieta sostuvo que las acusaciones contra Morales "vienen dando vueltas en forma de rumores y chismes desde hace muchos años. Este proceso por estupro agravado fue iniciado por la exdictadora Jeanine Áñez en 2020, pero en ese momento no pudieron comprobarlo ni tener ningún resultado".Porque "para un delito tan delicado como estupro debe haber declaración de la víctima, tiene que haber pruebas, algún indicio de que ocurrió el hecho. Pero durante un año no han podido probarlo", explicó la abogada.En este sentido, consideró que "un principio en derecho establece que una persona no puede ser procesada ni sentenciada dos veces por la misma causa. Por eso el proceso contra Evo Morales no puede volver a abrirse ahora".Urquieta comentó que el delito inicial de "estupro" fue recientemente cambiado por el de trata y tráfico de personas. Pero "para que se cumpla la figura de trata y tráfico tienen que haber algunos elementos. Se tiene que demostrar que hubo tráfico de personas, también que esas personas fueron utilizadas para fines comerciales o sexuales. Son elementos que no han podido probar".Campero, en tanto, evaluó que es necesario realizar una prueba de paternidad para determinar si Morales tuvo un hijo con la joven en cuestión.Bolivia bloqueadaUrquieta contó que el bloqueo indefinido fue acordado por las organizaciones que siguen a Morales porque "existe persecución política. Pareciera que se repite lo que pasó con Correa en Ecuador. Es el mismo libreto".Para la abogada, quienes apoyan a Morales "representan una fuerza social que se levanta ante cualquier injusticia. La gente bloquea, protesta".En este sentido, comentó que "este bloqueo va a ser progresivo, porque no es solamente del Movimiento Al Socialismo (MAS). Hay otros sectores de la sociedad que van a plegarse".Y agregó: "Desde el área jurídica hemos presentado ante todas las instancias los incidentes necesarios para la defensa. Sin embargo, parece que esto va a continuar".

