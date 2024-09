https://noticiaslatam.lat/20240925/el-partido-conservador-de-canada-presenta-una-mocion-de-censura-que-busca-remover-a-trudeau-1157745844.html

El Partido Conservador de Canadá presenta una moción de censura que busca remover a Trudeau

El líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, presentó una moción de censura ante la Cámara de los Comunes en contra del primer ministro... 25.09.2024, Sputnik Mundo

Esta moción probablemente será rechazada, debido a que partidos como el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NDP) acordaron apoyar de forma temporal al Partido Liberal, sin embargo, este procedimiento muestra el “estado frágil” de la formación política en el Gobierno rumbo a las elecciones federales de 2025, afirmó The Guardian.Durante la discusión, el opositor Pierre Poilievre culpó al Gobierno liberal de Canadá del incremento en los costos de la vivienda, la “crisis” en los precios y por supuestos problemas de salud en la sociedad ante el consumo de drogas, según Global News. Señaló además que los ciudadanos están "sufriendo el dolor de una economía brutal".Sin embargo, la líder del partido oficialista en la Cámara de los Comunes, Karina Gould, subrayó que el plan del Partido Conservador para dirigir la Administración "no difiere" de la última vez que estuvieron en el poder, y dijo que el país norteamericano se "avergonzaba" de sus acciones en el escenario mundial y de sus “políticas divisorias”.Esta moción, que será votada mañana, se presenta luego de que el Partido Liberal de Trudeau perdió las elecciones parciales en Montreal en agosto pasado, lo que está generando presión sobre el primer ministro y en momentos en que la aprobación de su liderazgo tocó un nuevo mínimo del 33%, según la consultora Ipsos.El diario The Guardian afirmó que a medida que la popularidad de Trudeau continúa en descenso, aumenta el costo de vida y se intensifica la crisis de vivienda; Poilievre ha prometido eliminar un impuesto federal al carbón que, en su opinión, hace la vida impagable.

