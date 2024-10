https://noticiaslatam.lat/20241016/el-kremlin-espera-que-europa-comprenda-la-inutilidad-del-gasto-en-ayuda-a-ucrania-1158275112.html

MOSCÚ (Sputnik) — El nuevo 'plan de paz' ​​de Volodímir Zelenski repite el plan de Estados Unidos para combatir contra Rusia hasta el último ucraniano... 16.10.2024, Sputnik Mundo

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, valedor de Zelenski, cuyo mandato como mandatario de Ucrania concluyó en mayo pasado, se implicó en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a Kiev. Peskov subrayó que los ucranianos no tienen otro plan que el estadounidense.Para conseguir la paz, remarcó, el Gobierno ucraniano debe darse cuenta de las razones que ocasionaron el conflicto."Puede haber otro plan que realmente sea de paz (...) y es que Ucrania se dé cuenta de los motivos que llevaron a este conflicto", consignó.Un verdadero plan de paz, subrayó, sería que "el régimen ucraniano entienda la inviabilidad de la política que lleva a cabo".Además, Moscú espera que las autoridades de los países europeos acaben comprendiendo la inutilidad de gastar dinero en ayuda a Ucrania, declaró Peskov.Según el vocero, muchos países europeos han empezado a experimentar ciertas dificultades a la hora de movilizar las capacidades de su complejo militar a Ucrania. "Esta movilización de capacidades en aras de objetivos efímeros es contraria a los intereses del desarrollo económico de estos países. El potencial de estos países no está diseñado para tales esfuerzos", añadió Peskov. Moscú: la cumbre de los BRICS en Kazán se desarrollará a un alto nivelLa organización de la Cumbre del grupo BRICS, que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en la ciudad rusa de Kazán, será de alto nivel y corresponderá al formato del evento, aseguró el portavoz del Kremlin.Dado el nivel de preparación de toda la infraestructura de esta cumbre, el vocero no ve necesidad de prolongarla, al agregar que "no existe tal posibilidad ni para los participantes ni para los organizadores".Peskov señaló que Rusia presentará iniciativas previstas en el marco de su presidencia en el grupo BRICS durante la cumbre."Se trata de las prioridades definidas en el marco de la presidencia de Rusia en los BRICS. Estas prioridades son bien conocidas por todos. Se formularon en repetidas ocasiones tanto en eventos internacionales departamentales en el marco de esta presidencia, como literalmente, hace una semana, en una reunión informativa de mi colega [el asesor del presidente Yuri] Ushakov", aclaró.Peskov detalló que las iniciativas estarán vinculadas con las esferas humanitaria, económica, financiera, parlamentaria y otras.

