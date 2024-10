https://noticiaslatam.lat/20241011/el-pentagono-revela-que-cientos-de-equipos-militares-destinados-a-ucrania-requerian-reparaciones-1158168648.html

El Pentágono revela que cientos de equipos militares destinados a Ucrania requerían reparaciones

Cientos de equipos militares suministrados por EEUU a Ucrania requirieron reparación antes de su uso en el campo de batalla, indica un informe de auditoría de... 11.10.2024, Sputnik Mundo

Según el informe de auditoría, el Centro de Distribución y Mantenimiento Remoto de Ucrania en Polonia (RDC-U, por sus siglas en inglés) realizaba labores de mantenimiento en 649 piezas de equipos militares a 15 de agosto de 2023. Se señala que el RDC-U se encargaba de inspeccionar ese material para asegurarse de que era apto para las misiones antes de ser entregado a las FFAA ucranianas.Las otras 40 piezas de armamento fueron devueltas por Ucrania debido a los daños recibidos en combate o a las complejas tareas de reparación, agrega el texto.El documento indica que entidades del Departamento de Defensa de EEUU no proporcionaron los equipos de la RDC-U conforme a las debidas instrucciones de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa estadounidense.Dado que Ucrania aumentó el uso de los equipos militares otorgados en virtud del mecanismo PDA, esto incrementó la demanda de piezas de reparación, lo que puso a prueba las cadenas de suministro existentes, procede del texto.El informe añade que las FFAA ucranianas no siempre devolvían al Departamento de Defensa estadounidense las piezas que podían ser reparadas o renovadas, lo que podría haber mitigado la tensión en las cadenas de suministro de armas.Las conclusiones de la Oficina del Inspector General del Pentágono forman parte de una cadena de revelaciones similares sobre la calidad de las armas entregadas a Ucrania por la Administración Biden. Anteriormente, varios de los funcionarios estadounidenses detallaron que "el material de EEUU de muy alto precio no va bastante bien".Otros informes de auditoría detallaron que tanto las fuerzas estadounidenses en Siria como las FFAA ucranianas habían recibido "material no apto para misiones" como consecuencia de un pobre almacenamiento y mantenimiento llevados a cabo por los contratistas.

