https://noticiaslatam.lat/20241016/eeuu-necesita-a-un-candidato-comprometido-a-poner-fin-al-conflicto-ucraniano-1158259909.html

EEUU necesita a un candidato comprometido a "poner fin" al conflicto ucraniano

EEUU necesita a un candidato comprometido a "poner fin" al conflicto ucraniano

Sputnik Mundo

El pueblo estadounidense necesita elegir un candidato comprometido a poner fin al conflicto en Ucrania, no a prolongarlo, consideraron David H. Rundell, exjefe... 16.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-16T00:10+0000

2024-10-16T00:10+0000

2024-10-16T00:10+0000

internacional

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

joe biden

ucrania

europa del este

otan

partido demócrata (eeuu)

política

kamala harris

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1d/1157150926_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e2a426d1195449e83cc9c03041677fd.jpg

Según los exfuncionarios, durante la Guerra Fría, dos generaciones de líderes occidentales evitaron una confrontación directa con la Unión Soviética respetando la influencia de Moscú. Sin embargo, distingue que los candidatos presidenciales del Partido Demócrata y del Partido Republicano, Kamala Harris y Donald Trump, respectivamente, "defienden respuestas muy diferentes" a la postura rusa. ¿Vale la pena el riesgo para Washington?Así, la vicepresidenta Harris se ha dedicado a elogiar la política de Biden, quien se ha comprometido repetidamente a brindar más apoyo a Kiev, al tiempo que alimenta la escalada del conflicto. En cambio, sostienen, Donald Trump ha pedido en varias ocasiones un acuerdo negociado inmediato. Tan solo en agosto, el expresidente republicano aseveró que su sucesor, Joe Biden, no tiene idea de lo que hizo en Europa del Este y señaló que, si él hubiera estado en la Casa Blanca, no hubiera promovido el conflicto en Ucrania. "Es difícil entender cómo admitir a Ucrania en la OTAN y comprometer así a los hijos e hijas de Estados Unidos a morir por cada centímetro de Crimea haría que Estados Unidos fuera más seguro o que valdría la pena arriesgarse a una confrontación nuclear", ponderan los especialistas. Los autores también recuerdan la batalla de Shiloh, también conocida como batalla de Pittsburg Landing, que, según ellos, "fue la dolorosa llamada de atención para los estadounidenses de que su Guerra Civil sería mucho más sangrienta de lo que el público y la prensa habían esperado". Elecciones en las que se juega el futuro geopolíticoDe cara a la renovación de la presidencia en el país norteamericano, Newsweek cuestiona: "¿Cuál es la cuestión de mayor trascendencia que enfrentará el electorado estadounidense el 5 de noviembre?".En ese sentido, Gfoeller y Rundell niegan que sea la inflación, el aborto o el cambio climático. Antes bien, asegura que la pregunta más importante que debe responderse el día de los comicios es si Washington buscará una solución negociada al conflicto en Europa del Este o si continuará con su actual política de escalada en serie en Kiev. Además, señalan que los cálculos del conflicto siempre han sido obvios para cualquier observador honesto. Por lo que, sin la ayuda estadounidense, Ucrania no tendría ninguna posibilidad. Lo anterior, pese a la corrupción y el autoritarismo en el país eslavo. De acuerdo con el texto, "Ucrania no es una democracia. En 2014, su presidente electo fue derrocado mediante un golpe de Estado. Es notoriamente corrupto y cada vez más autoritario, pues canceló recientemente las elecciones presidenciales y parlamentarias".Rusia sostiene una operación militar especial en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. A decir del presidente ruso, Vladímir Putin, el objetivo es "proteger a las personas sometidas al genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años", liberar el Donbás y garantizar la seguridad de Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20240924/trump-promete-negociar-una-salida-de-eeuu-del-conflicto-de-ucrania-1157743244.html

https://noticiaslatam.lat/20240821/trump-no-tenemos-municiones-en-este-momento-somos-eeuu-por-que-se-lo-entregamos-todo-a-ucrania-1156972290.html

eeuu

ucrania

europa del este

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), joe biden, ucrania, europa del este, otan, partido demócrata (eeuu), política, kamala harris, donald trump