¿Quién era Hasán Nasralá? Resumen de la trayectoria del líder de Hizbulá

¿Quién era Hasán Nasralá? Resumen de la trayectoria del líder de Hizbulá

El secretario general de Hizbulá, Hasán Nasralá, murió en un ataque aéreo israelí en Beirut el viernes 27 de septiembre, junto con varios comandantes del...

Sputnik te resume su larga trayectoria como líder de una de las milicias más poderosas del Líbano.Vida temprana y ascenso al poderDe orígenes humildes, Seyed Hasán Nasralá nació en 1960 en Beirut y fue el mayor de nueve hijos de una familia, no particularmente religiosa, de verduleros. Su familia huyó de Beirut en 1975 al comienzo de la guerra civil libanesa. En 1978, el joven Nasralá se unió al Movimiento Amal, un grupo político y milicia chií fundado por el clérigo iraní-libanés Musa Sadr.En 1982, Nasralá se unió a Hizbulá, una milicia recién formada y respaldada por Irán, creada para resistir la invasión israelí del sur del Líbano. Su rápido ascenso dentro de las filas lo llevó a convertirse en jefe de su Consejo Ejecutivo ya para 1985.Mentoría y liderazgoLos vínculos de Nasralá con líderes chiíes y figuras revolucionarias, durante sus viajes por Irak e Irán en los años 70 y 80, lo prepararon para desempeñar funciones más importantes.En 1992, después del asesinato de Abás Musawi, el entonces líder de Hizbulá y mentor de Nasralá, este último asumió el liderazgo. Prometió continuar el camino de Musawi y declaró: "Continuaremos este camino. Incluso si somos martirizados todos nosotros y nuestras casas demolidas sobre nuestras cabezas, no abandonaremos la elección de la resistencia islámica".Nasralá dirigió a Hizbulá durante más de 30 años, transformándolo en una importante fuerza política y militar del Líbano.Estrategia militar y de resistenciaBajo el mando de Nasralá, Hizbulá se convirtió en una de las milicias más poderosas de Oriente Medio. Adoptó tácticas de guerrilla, al tiempo que incorporaba unidades de operaciones especiales, como la fuerza de élite Radwan, y amplió sus capacidades con cohetes, misiles y drones de largo alcance.En 2021, Nasralá afirmó que las fuerzas de Hizbulá habían alcanzado los 100.000 combatientes.Las victorias militares de Hizbulá contra Israel se convirtieron en el legado clave de Nasralá. En 2000, el movimiento obligó a Israel a retirarse del sur del Líbano después de años de guerrilla. En 2006, durante la Guerra del Líbano, Hizbulá detuvo a las fuerzas israelíes, lo que le valió una gran popularidad entre sus seguidores como la única fuerza armada árabe que logró hacer retroceder a las FDI.Transformación política y diplomaciaNasralá desempeñó un papel crucial en la integración de Hizbulá en la vida política libanesa. Bajo su liderazgo, el partido participó en las elecciones, obteniendo 12 escaños parlamentarios en 1992 y 15 en 2022, lo que lo convirtió en un actor importante de la política libanesa. También modificó la plataforma de Hizbulá en 2009, para centrarse en la resistencia a los enemigos externos, y abandonó el objetivo de crear una república islámica en Líbano, por respeto a la diversidad religiosa del país.A nivel internacional, Hizbulá forjó lazos diplomáticos inusuales para un actor no estatal de su talla, convirtiéndose en un miembro clave del Eje de la Resistencia liderado por Irán. Y aunque Estados Unidos, sus aliados europeos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo catalogan al grupo como "organización terrorista", Hizbulá mantiene contactos cordiales con potencias mundiales emergentes, entre ellas Rusia y China, en gran parte gracias a la diplomacia y la influencia moderadora de Nasralá.Legado y últimos mesesIncluso en los últimos meses de su vida, Nasralá siguió apoyando a los combatientes palestinos y liderando a Hizbulá en enfrentamientos con las fuerzas israelíes. Sus encendidos discursos inspiraron a muchos y siguió siendo una figura inquebrantable de la resistencia, hasta su muerte en un ataque aéreo israelí el 27 de septiembre de 2024.Conocido por su modestia personal, Nasralá ganaba un sueldo de solo 1.300 dólares al mes. Le sobreviven su esposa y dos hijos. Su hijo Muhamad Hadi murió en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes en 1997.

