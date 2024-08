https://noticiaslatam.lat/20240828/amlo-comparte-adelanto-del-documental-sobre-el-tren-maya-en-mexico--video-1157129602.html

AMLO comparte adelanto del documental sobre el Tren Maya en México | Video

AMLO comparte adelanto del documental sobre el Tren Maya en México | Video

Sputnik Mundo

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió en sus redes sociales un adelanto del documental sobre el Tren Maya, uno de los mayores proyectos... 28.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-28T22:05+0000

2024-08-28T22:05+0000

2024-08-28T22:05+0000

internacional

andrés manuel lópez obrador

tren maya

méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/08/1139183047_0:0:2250:1267_1920x0_80_0_0_725b12ef3e6db0670853a62cbfb6ecb9.jpg

Se trata de una serie documental que consta de tres capítulos y da cuenta del proceso de construcción del Tren Maya, una megaobra que tiene el objetivo de detonar la economía del sureste de México, región que históricamente no se ha visto beneficiada por tantos proyectos de infraestructura, como sí ha sucedido en el centro y el norte del país latinoamericano, según la Administración de López Obrador. El primer capítulo de documental, titulado Mar adentro: de Palenque a Cancún, se estrenará el 29 de agosto a las 21:00 horas local. La serie fue dirigida por Epigmenio Ibarra, un productor audiovisual muy cercano al presidente mexicano desde hace años. Gran parte de la serie documental está enfocada, también, en la preservación de zonas y sitios arqueológicos, ya que los tramos del Tren Maya —que no han sido concluidos en su totalidad— fueron o están siendo construidos sobre tierras ricas en arqueología, historia y reservas naturales relacionadas con la cultura maya. "Felicidades arqueólogos, antropólogos, historiadores, restauradores, a todos y, desde luego a todos los trabajadores de la construcción. También a las empresas que están construyendo el Tren Maya, esto que se echó a andar no se va a detener, no van a poder detenerlo", se escucha decir a López Obrador durante el primer avance del documental. El Tren Maya representa el reinicio de los trenes de pasajeros en México, un medio de transporte que fue olvidado en sexenios anteriores. Según el mandatario mexicano, la obra completa del Tren Maya se concluirá antes del 15 de septiembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la independencia de la nación latinoamericana.

https://noticiaslatam.lat/20240723/amlo-anuncia-que-trabajos-en-el-tren-maya-concluiran-antes-del-15-de-septiembre-1156345921.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, tren maya, méxico