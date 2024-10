https://noticiaslatam.lat/20241015/canciller-hungaro-califica-de-irracional-la-renuncia-a-hidrocarburos-rusos-en-la-ue-1158247978.html

Canciller húngaro califica de irracional la renuncia a hidrocarburos rusos en la UE

Canciller húngaro califica de irracional la renuncia a hidrocarburos rusos en la UE

Sputnik Mundo

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, calificó de "irracional" el plan europeo que REPowerEU que prevé, entre otras... 15.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-15T07:19+0000

2024-10-15T07:19+0000

2024-10-15T07:19+0000

hungría

🌍 europa

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

peter szijjarto

mercado energético

economía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/17/1156342617_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_367e7eb05441d3a1721f3cacbefa34ca.jpg

"Es un planteamiento absolutamente irracional, que no tiene nada que ver con la física, ni con la competitividad económica, ni con la transición verde. Es un compromiso estrictamente político, y en el ámbito económico no tiene sentido asumir compromisos políticos. Este tipo de planteamiento ideológico no nos conviene (en Hungría)", declaró Péter Szijjártó en una entrevista con RIA Novosti.El canciller agregó que Hungría está satisfecha de cooperar con Rusia, no tiene mejores ofertas ni ve por qué debiera renunciar al gas ruso. Además, Szijjártó evaluó negativamente la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, señalando que llevaría al inicio de la Tercera Guerra Mundial.También el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó anteriormente que Europa paga entre cinco y diez veces más por la energía que importa de EEUU en comparación con hidrocarburos rusos, y debería preguntarse quién se ve beneficiado por esa situación.

https://noticiaslatam.lat/20241010/mientras-europa-cierra-sus-puertas-turquia-mira-hacia-latinoamerica-en-busca-de-la-multipolaridad-1158111782.html

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hungría, 🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, peter szijjarto, mercado energético