"Mientras Europa cierra sus puertas" Turquía mira hacia Latinoamérica en busca de la multipolaridad

"Mientras Europa cierra sus puertas" Turquía mira hacia Latinoamérica en busca de la multipolaridad

2024-10-10

2024-10-10T10:13+0000

2024-10-10T10:13+0000

Mientras que la asociación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y las potencias occidentales solo es recíproca cuando sirve a los intereses hegémonicos, Turquía apuesta por América Latina para intensificar los intercambios económicos y diplomáticos, así como ayudar a su propia recuperación financiera. De ese modo, solo con Brasil el comercio bilateral se ha multiplicado casi por 14 veces en menos de 20 años.El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) del presidente Recep Tayyip Erdogan está en el poder desde 2002, que es cuando empezaron a surgir nuevas fuerzas económicas que buscaban reunir a los países en desarrollo para una mayor asociación y cooperación, explica a Sputnik el periodista, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo (USP) Fábio Metzger. Esta idea culminaría más tarde en la creación de los BRICS."En este momento, Turquía también tiene su propio proyecto político. En cierto modo, el país intenta volver a la lógica de la globalización, en un proceso de mundialización de la economía. Hay que recordar que el país está en una zona de tránsito entre Asia y Europa, y su ciudad más grande [Estambul] está en los dos continentes al mismo tiempo. También es un país musulmán, pero no del Islam árabe; es un Islam con características propias. Siempre ha tenido más contacto con Europa que con los países árabes, ya que también fue el centro del Imperio Otomano", subraya.Desde 2006, Ankara está en proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), que, a pesar de todos estos años, parece cada vez más lejana. "Mientras Europa cierra sus puertas a Turquía, el país está cerca de Oriente Medio y Rusia. No es un país clásico del tercer mundo, pero tampoco forma parte del primer mundo occidental. En vista de ello, mira hacia América Latina, que es una gran zona más occidental que occidentalizada, y que está en el sur global. Y si Ankara es un puente entre Oriente y Occidente, ¿por qué no también entre el norte y el sur [global]?", expone.¿Cuál es la relación entre Brasil y Turquía?El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) Dominique Marques discute con Sputnik el nuevo rumbo tomado en las relaciones exteriores de Turquía, con medidas también adoptadas por Brasil."Hemos tenido períodos de política exterior independiente en determinados momentos de nuestra historia. Pero cuando buscamos nuevas asociaciones y estamos estrechamente alineados con EEUU, como en el caso de Brasil y Turquía, este acercamiento a otros actores hace que Washington lo interprete como una agresión o una traición. Pero tenemos el fin del sistema bipolar y una tendencia cada vez más multipolar, con países emergentes que buscan nuevas asociaciones para mejorar sus propias condiciones económicas", afirma.En 2006, por ejemplo, el país euroasiático promovió el Año de América Latina y el Caribe para las relaciones exteriores, en un inicio de acercamiento a la región. En el caso de Brasil, el experto añade que incluso hubo acuerdos bilaterales de comercio y amistad entre el entonces Imperio Otomano, del que Turquía formaba parte, y el Imperio brasileño en 1858.Sin embargo, el acercamiento solo se intensificó siglos después, en 2009. De acuerdo con el profesor de la UFRJ, la primera visita de un jefe de Estado brasileño a Ankara tuvo lugar en 2024, cuando el presidente Luiz Inacio Lula da Silva se reunió con su homólogo, Erdogan, que también vino a Brasil en 2011.Tras el establecimiento de lazos políticos entre los países, se inició el proceso de intercambio cultural y científico con la creación de un centro de estudios latinoamericanos, subraya. También ha aumentado el número de embajadas y consulados a petición de Turquía, y fueron establecidos vuelos directos entre ambos Estados, añade.En 2024, el presidente turco también mostró interés en la adhesión del país a los BRICS, cuando incluso pidió a Lula que apoyara el proceso, que asimismo reforzaría la asociación con Brasil.¿Qué consecuencias tiene la islamofobia?Por ser Turquía un país islámico, el prejuicio contra los musulmanes, alimentado en la década de 2000 tras el atentado contra las Torres Gemelas (el 11 de septiembre de 2001) y la posterior Guerra contra el Terror (campaña militar iniciada en Oriente Medio por el entonces presidente de EEUU, George W. Bush) promovida por el Gobierno estadounidense, es un reto para la proximidad con América Latina, opina Marques. Otra dificultad es el idioma, que también afecta a la búsqueda de información sobre Turquía."Hay otras cuestiones, como las diferencias de comportamiento. Aquí, en América Latina, tendemos a ser cada vez más flexibles. No así en Turquía, donde son mucho más rígidos con los plazos y los objetivos. Así que esto también puede ser un inconveniente en las relaciones entre empresas", señala.Otro de los retos a la hora de estrechar lazos económicos ha sido la seguridad comercial que busca Ankara, lo que dificulta la firma de acuerdos de libre comercio, destaca el experto.En el centro del mundo, el país considerado cuna de la civilización, Turquía ha sido escenario de acontecimientos mundiales seculares y ha visto surgir y caer imperios. Situada entre Europa y Asia, siempre ha atraído la atención de las grandes potencias por su importancia geográfica, política y cultural. Prueba de ello fue la presión, ya en 1952, para que el país ingresara en la entonces nueva Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Pero el tiempo ha demostrado que la asociación nunca iba a ser una vía de doble sentido, especialmente cuando no se respetaban los intereses imperialistas de las principales potencias de la Alianza. Tal es el caso de la ofensiva turca contra los kurdos en Siria en 2018, que luchaban contra el Gobierno del presidente Bashar Asad.Esto desagradó a la Casa Blanca hasta tal punto de que la Administración de Donald Trump juró públicamente "destruir" la economía de Ankara. A partir de 2020, el país entró en una crisis financiera, agravada por la tasa del 50% impuesta por EEUU a uno de sus principales productos de exportación, el acero. Como consecuencia, aumentó la deuda externa, se devaluó la moneda local y la inflación superó el 75%. Para reconstruir su propia economía y apostar también por la multipolaridad que domina cada vez más la geopolítica mundial, Turquía ha vuelto su mirada con más frecuencia hacia América Latina.En El Salvador, por ejemplo, la empresa turca Yilport invertirá más de 1.600 millones de dólares para aumentar la capacidad de dos importantes puertos del país. En cuanto a Brasil, principal socio económico de la región, el comercio bilateral pasó de 950 millones de dólares en 2002 a 13.900 millones en 2023, un aumento de casi 14 veces.

2024

Lucas Morais

Lucas Morais

Lucas Morais

