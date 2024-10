https://noticiaslatam.lat/20241014/las-tropas-rusas-toman-una-localidad-en-la-region-de-zaporozhie-1158229545.html

MOSCÚ (Sputnik) — Las tropas rusas tomaron la localidad de Levádnoye en la región de Zaporozhie, anunció el Ministerio de Defensa. 14.10.2024, Sputnik Mundo

Defensa cifró en 120 las bajas que el Ejército ucraniano sufrió en la línea de operaciones del grupo Este en las últimas 24 horas. Adicionalmente, el Ejército ucraniano sufrió 620 bajas dentro del ámbito de operaciones del grupo de tropas Sur; 490, en el del grupo Oeste; 465, en el del grupo Centro; 25, en el del grupo Dniéper; y 45, en el del grupo Norte, lo que da un total de 1.765 bajas en el último día. Las pérdidas de material en la última jornada incluyen armas y equipos de fabricación occidental, particularmente, sistemas de artillería M198, M119 y M777 (EEUU), Caesar (Francia), así como un transporte blindado M113 (EEUU) y un vehículo blindado Kirpi (Turquía). Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. Las regiones de Zaporozhie y Jersón se escindieron de Ucrania y se unieron a Rusia a finales de septiembre de 2022, tras un referéndum en el que el 'sí' ganó por mayoría abrumadora. En la misma fecha se adhirieron a Rusia, después de celebrar plebiscitos similares, las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ningunos de estos territorios está controlado por Moscú al 100%. A mediados de junio pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para empezar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

