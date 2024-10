https://noticiaslatam.lat/20241013/mexico-tiene-el-reto-de-dejar-de-ser-continuador-de-las-politicas-migratorias-de-eeuu-1158196675.html

México tiene el reto de dejar de ser "continuador de las políticas migratorias de EEUU"

Francisco Garduño concluirá en diciembre su gestión como comisionado del Instituto Nacional de Migración, el órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación encargado de implementar la política migratoria en el país, con lo que se cierran cinco años de una gestión marcada no solo por violaciones de derechos humanos, sino también por replicar la línea estadounidense en la materia.En junio de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Garduño como comisionado del INM, días después de que la Administración que encabezó Donald Trump impuso un arancel general del 5% a todos los productos exportados desde México. La decisión fue una forma de presionar al Gobierno mexicano para que se implementaran medidas para disminuir los flujos migratorios que llegaban a la frontera sur de EEUU.El tema migratorio se ha posicionado como uno de los principales en la agenda política estadounidense. De acuerdo con un sondeo de la consultora Gallup, un 55% de los habitantes del país norteamericano quieren ver una reducción en los niveles de inmigración. Esto ha orillado a que la política en la materia del oficialismo en México haya sufrido un viraje respecto al planteamiento inicial que hizo López Obrador.¿Qué balance queda así del papel del INM en la gestión migratoria en México y cuáles serán los retos que enfrentará la nueva administración?Las deudas de GarduñoEl todavía comisionado del organismo migratorio mexicano se posicionó en el centro del ojo público luego del incendio de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023. El siniestro ocasionó la muerte de al menos 40 migrantes al interior del lugar.Entre los fallecidos se identificaron a 28 personas guatemaltecas, 13 hondureñas, 12 venezolanas, 12 salvadoreñas, una ecuatoriana y una colombiana. Si bien, el incendio fue provocado por los mismos internos, las autoridades fueron omisas en permitir su salida. Actualmente Garduño sigue bajo proceso por estos hechos.Precisamente ese año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que el organismo migratorio se posicionó como uno de los cinco con más expedientes abiertos por violaciones en la materia.El doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirmó en entrevista para Sputnik que, aunque las responsabilidades del INM no se limitan al trato de personas que cruzan el país con la intención de llegar en su mayoría a EEUU, la presión ejercida por el país norteamericano orilló a que el organismo se convirtiera en una especie de “Patrulla Fronteriza” mexicana.En un sentido similar se pronunció el doctor José Moreno Mena, presidente de la Coalición Pro Defensa Del Migrante, quien sostuvo que históricamente el Gobierno de México no ha tenido una política de Estado en la materia, sino que su posicionamiento frente a este fenómeno siempre ha sido más pragmático.“Estamos en una zona donde la cuestión migratoria no la controlamos nosotros como Gobierno, sino interviene el Gobierno estadounidense y entonces ahí sí se tienen que hacer negociaciones, y muchas veces no son negociaciones, son imposiciones”, dijo en diálogo con Sputnik.Con la llegada de Garduño al cargo, elementos del instituto en colaboración con las Fuerzas Armadas de México desplegaron un intenso operativo, específicamente en el sur del país, para intentar contener las múltiples caravanas migrantes que intentaban cruzar el país con destino a EEUU.La problemática se agudiza frente a los cambios en las tendencias de la migración en el continente. El maestro Manuel Ángel Castillo, profesor e investigador del Programa de Estudios Interdisciplinarios del Colegio de México, describe que el origen de los flujos de personas que llegan al país latinoamericano ya no se limita a Centroamérica, sino que se ha diversificado.“Eso hizo que los flujos se manejaran de manera distinta y eso implicó también diversificar las formas de encarar el proceso, siempre manteniendo esa postura de contención”, destacó el especialista en entrevista con Sputnik.En este sentido, los analistas coinciden en que la postura del INM durante la gestión anterior se volcó a la disuasión migratoria en vez de generar una política más integral para la gestión de la crisis en la materia.¿Atender las causas?El reto de disminuir el número de personas que buscan llegar al vecino país del norte de México no es menor. De acuerdo con cifras de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), mientras que para el año fiscal 2021 (octubre-septiembre) se registraron 1.734.686 encuentros de migrantes a nivel nacional, la cifra se incrementó hasta 2.475.669 para el de 2023.El tema además se ha posicionado como un factor decisivo para las elecciones presidenciales de EEUU que se realizarán en noviembre de este año, y en las cuales el republicano Donald Trump les disputarán a los demócratas, representados por Kamala Harris, la llegada a la Casa Blanca.El momentum político estadounidense ya se ha visto reflejado de este lado de la frontera. De acuerdo con cifras del INM, en México se han detenido en lo que va del año a 454.816 personas indocumentadas, una cifra récord.Durante el Gobierno de López Obrador se impulsó la implementación de programas sociales nacionales en Centroamérica, tales como Sembrando Vida, un incentivo para la plantación de árboles.Por su parte, el maestro Castillo destaca que este tipo de programas suelen tomar tiempo para demostrar su eficacia. Sin embargo, destaca que ha faltado el apoyo de los países desarrollados, en específico de Estados Unidos, país que, destaca, se ha concentrado a dispersar recursos únicamente mediante sus propios mecanismos.El doctor Moreno Mena también destacó la ausencia de Estados Unidos en impulsar una política integral que permita atajar las causas de la migración.“El otro aspecto de esa de esa política, que era el poder mantener un diálogo con los países expulsores centroamericanos, especialmente apoyarlos para que ellos también desarrollaran una especie de inhibición, para que la gente no emigrara, ofreciéndoles empleo; ahí sí no funcionó nada, porque realmente esa política dependía de la buena voluntad del Gobierno estadounidense y pues no hubo nunca tal”, destacó.Los retos por venirA partir de diciembre, Sergio Salomón Céspedes, actual gobernador del estado mexicano de Puebla, será el encargado de conducir la política migratoria de México mediante el INM.Para el doctor Muñoz Bravo, el perfil del todavía mandatario estatal no ofrece buenas señales de que vaya a ocurrir un ajuste al interior del organismo.De acuerdo con los especialistas, uno de los primeros retos que tendrá Salomón Céspedes será desvincular las actividades de algunos agentes del INM del crimen organizado. El doctor Moreno Mena agrega que se requiere pensar en el desarrollo de políticas públicas pensadas en las particularidades de los orígenes de los flujos migratorios.Por su parte, el especialista Castillo se muestra optimista con la nueva administración: “Hay buenas luces en términos del discurso, en materia de lo que se quiere hacer, de mejorar la naturaleza del trato y las búsquedas de soluciones para las personas, pero habrá que tener buenos operadores de una política que efectivamente sea una política humanitaria”.

