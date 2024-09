https://noticiaslatam.lat/20240921/migracion-y-trafico-de-armas-esta-es-la-agenda-de-mexico-en-la-onu-1157670685.html

Migración y tráfico de armas: esta es la agenda de México en la ONU

Migración y tráfico de armas: esta es la agenda de México en la ONU

Sputnik Mundo

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, asistirá a la semana de alto nivel del 79° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea... 21.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-21T21:37+0000

2024-09-21T21:37+0000

2024-09-21T21:37+0000

américa latina

política

alicia bárcena

méxico

nueva york

onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0b/0a/1132331955_162:30:639:298_1920x0_80_0_0_334ee4e5473fa9bf7424eeb67ee98db2.jpg

La canciller mexicana también participará en la Cumbre del Futuro y en diversas reuniones ministeriales, foros y conferencias, donde abordará temas prioritarios para México, incluidos la solución pacífica de controversias, migración y movilidad humana, Política Exterior Feminista, desarme y no proliferación, cambio climático, y tráfico ilícito de armas y drogas.Bárcena participará en la Asamblea General con el tema "No dejar a nadie atrás: actuar conjuntamente para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras", informó este sábado la Cancillería en un comunicado de prensa.De acuerdo con la dependencia federal, en la Cumbre del Futuro se realizará un análisis crítico del funcionamiento del sistema multilateral, se presentarán acciones concretas para afrontar "los desafíos actuales y emergentes del contexto global, y se adoptará el Pacto del Futuro, que promueve un desarrollo justo, inclusivo y sostenible".El 23 de septiembre, la canciller de México tendrá intervenciones en paneles del Foro Económico Mundial, en los que se debatirán estrategias para afrontar la recesión geopolítica y el cambio climático, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.Bárcena también asistirá a la Cumbre de la Coalición Global para Abordar Amenazas de Drogas Sintéticas, así como al evento de alto nivel sobre democracia y combate al extremismo, que busca intensificar la lucha contra la desigualdad y la desinformación "para impedir el avance de la intolerancia en el escenario internacional".La secretaria Bárcena también se reunirá con los representantes de Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, países que —junto con México— conforman el grupo de MIKTA, para propiciar una mayor cooperación y avanzar en la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.El 25 de septiembre, las actividades de la canciller incluyen la reunión anual de líderes de alto nivel para una economía oceánica sostenible; la segunda reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20; el evento sobre iniciativas de cooperación integral hacia Haití; así como su participación en el Grupo de Política Exterior Feminista de la ONU, donde reafirmará el compromiso de México con la igualdad sustantiva y dialogará sobre los avances y desafíos en la implementación de las políticas exteriores feministas.También atenderá la reunión ministerial anual del Grupo de Amigos de Países de Renta Media; la Reunión entre la troika ampliada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea; y una reunión ministerial sobre la eliminación de la contaminación por plásticos.Bárcena presentará el Modelo Mexicano de Movilidad Humana, el cual atiende la migración con una visión regional que prioriza las causas estructurales para que ésta sea una decisión y no una obligación.El 27 de septiembre, la jefa de la diplomacia mexicana sostendrá un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien conversará sobre cambio climático, desarrollo sostenible y migración.Finalmente, el 28 de septiembre, la canciller de México participará en el Debate General de la Agonu, en el que hará un llamado a la comunidad internacional para promover la paz, el desarrollo sostenible y afrontar en conjunto los desafíos globales.

https://noticiaslatam.lat/20240921/el-proximo-gobierno-de-mexico-proyecta-aumentos-de-inversion-extranjera-directa-1157659640.html

https://noticiaslatam.lat/20240920/mexico-peleara-legalmente-para-no-pagar-una-millonaria-indemnizacion-a-una-empresa-de-eeuu--1157651603.html

méxico

nueva york

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, alicia bárcena, méxico, nueva york, onu