La patronal de México apoya "el golpe" de la Suprema Corte y la revisión de la reforma judicial

La patronal de México apoya "el golpe" de la Suprema Corte y la revisión de la reforma judicial

"Manifestamos nuestro respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la histórica revisión de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta revisión, aceptada por una mayoría de ocho votos contra tres, representa un acto trascendental que permitirá evaluar si la enmienda constitucional aprobada por el Congreso, vulnera la independencia judicial y la democracia de nuestro país" señaló la Coparmex en un comunicado difundido este domingo.La semana pasada, la mayoría de los ministros de la SCJN decidieron someter a una revisión la reforma a la Constitución con el argumento de que una ley secundaría les permite revisar normas que atenten contra la independencia judicial, lo que fue calificado como un intento de "golpe aguado" por la presidenta Claudia Sheinbaum.Legisladores del partido oficialista Morena han calificado la decisión como "una aberración" y han señalado que ésta no tiene la facultad de revisar reformas constitucionales como la aprobada a inicios de septiembre.Incluso reconocidos juristas que han sido críticos del Gobierno mexicano, como Diego Valadés, quien fue ministro de la Corte, ha dicho que la decisión de la mayoría de los ministros no tiene sustento jurídico.Este 6 de octubre, en su comunicado de prensa, la Coparmex señaló que la revisión de la reforma "subraya la importancia de contar con un Poder Judicial autónomo ante presiones políticas y económicas".De acuerdo con el organismo, la posible suspensión de la reforma, si así se decide, "sería un paso firme en la defensa de la independencia judicial, un pilar indispensable para la democracia".Conforme a la Coparmex, la reforma al Poder Judicial ha generado "una gran incertidumbre", no solo entre los jueces y magistrados, sino también en la comunidad empresarial nacional e internacional, y la sociedad civil."Reiteramos que cualquier cambio en el sistema de justicia debe fortalecer y no debilitar la independencia de los jueces. La interferencia política en las decisiones judiciales pone en riesgo el equilibrio entre poderes y, por ende, la estabilidad económica y social del país", afirmó.

