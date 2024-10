https://noticiaslatam.lat/20241010/sindicatos-universitarios-de-argentina-convocan-nuevo-paro-nacional-para-el-17-de-octubre-1158157831.html

Sindicatos universitarios de Argentina convocan nuevo paro nacional para el 17 de octubre

BUENOS AIRES (Sputnik)

américa latina

javier milei

argentina

política

gobierno de argentina

💬 opinión y análisis

"Paro de 24 horas el jueves 17", anunció en las redes sociales el organismo que reúne a los seis gremios docentes y no docentes universitarios que hay en Argentina. Después de que el 9 de octubre la Cámara baja blindara el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario por 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, los sindicatos resolvieron profundizar el plan de lucha "con un horizonte de disputa con el Gobierno nacional". Los gremios universitarios, que denuncian un atraso salarial de alrededor del 50% desde que asumió la actual gestión en diciembre, criticaron que cayera la ley que obligaba al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a los índices de inflación. Esta medida beneficiaba a los 155.000 profesores y a los 60.000 no docentes que integran las 60 universidades nacionales del país. El Frente Sindical también cuestionó la falta de voluntad del Gobierno para reconocer "la especificidad de trabajadoras y trabajadores universitarios" con un aumento "que ofrezca una solución a la grave situación salarial". Los gremios advirtieron que las medidas de fuerza arreciarán a partir del lunes 21 de octubre. Los sindicatos también anunciaron una reunión para este martes con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las 60 universidades nacionales y de las 13 provinciales y que promovió las dos marchas federales que celebró la comunidad universitaria en estos últimos cinco meses. "Se considera fundamental una federalización del conflicto universitario por regiones, en la construcción de la federalización de una marcha universitaria", concluyeron en su comunicado. En pleno paro nacional tras caer la Ley de Financiamiento Universitario, alumnos y docentes tomaron este jueves la Universidad General de Sarmiento y la Universidad de José C.Paz, dos universidades de la provincia de Buenos Aires (este), la mayor del país. Una veintena de facultades y universidades provinciales fueron tomadas entre el lunes y el martes, con la celebración de asambleas y vigilias, en vísperas del tratamiento en el Congreso del veto presidencial. El pasado 2 de octubre, a pocas horas de concluida la segunda marcha federal universitaria que organizó el sector educativo hace apenas cinco meses, Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que implicaba una inversión del 0,14% del Producto Interno Bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso. En el proyecto de Presupuesto 2025 presentado al Palacio Legislativo, el Ejecutivo también decidió suspender la obligación del Estado de invertir en educación al menos el 6% del PIB.

argentina

