"Es un triunfo del Gobierno": Milei logra sostener en el Congreso el ajuste a las universidades

Javier Milei sumó un nuevo éxito legislativo de insoslayable peso simbólico. El Gobierno nacional logró blindar en el Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario que había aprobado el mismo parlamento semanas atrás, y que obligaba al Ejecutivo a indexar los fondos educativos a la inflación para evitar el ajuste.La votación en la Cámara de Diputados para insistir con el aumento presupuestario reunió 160 votos a favor, 85 en contra y 5 abstenciones: a pesar de la contundencia del apoyo a la causa, la propuesta no alcanzó los dos tercios requeridos para rechazar el veto presidencial. De esta forma, el Ejecutivo podrá manejar discrecionalmente el giro de fondos a las universidades, una de las áreas más afectadas por el ajuste fiscal desplegado por el Gobierno.A los 39 votos en contra procurados por La Libertad Avanza —el bloque parlamentario oficialista—, se sumaron 35 del PRO, su el aliado legislativo conducido por el expresidente Mauricio Macri, cuatro de la Unión Cívica Radical, espacio opositor quebrado por diferencias internas, y aliados circunstanciales. El operativo de seducción estuvo en manos del jefe de Gabinete Guillermo Francos, considerado como el "ministro político" más importante de Milei a la hora de cosechar voluntades.La ley vetada contemplaba que el presupuesto universitario, tanto el destinado a los gastos de funcionamiento como el relativo a los salarios del personal docente y no docente, fuera actualizado en función de la suba de precios con retroactividad a diciembre de 2023, cuando comenzó la drástica licuación de los fondos educativos.Un ajuste con banca parlamentaria"Este es un triunfo del Gobierno: estamos frente a una victoria contundente de un oficialismo en absoluta minoría", sentenció ante Sputnik el analista político Raúl Timerman. "El veto contra las universidades, que es muy antipopular, parece no haber corroído la capacidad de La Libertad Avanza de reunir apoyos parlamentarios", consideró el experto.La victoria del Gobierno es, sobre todo, simbólica. El ahorro fiscal que supone el veto a las universidades es magro: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el aumento presupuestario sancionado por ley representaba apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno (PIB). El hecho de que el oficialismo haya decidido confrontar con la oposición para defender un recorte tan insignificante da cuenta del peso que tenía para el Ejecutivo el blindaje al ajuste desplegado en el gasto público.Tan cierto como el éxito legislativo de Milei es la confluencia de espacios opositores otrora irreconciliables, tales como la Unión Cívica Radical, partícipe del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y el peronismo referenciado en la figura de Cristina Kirchner (2007-2019).Consultado al respecto de las implicancias de la alianza entre ambos espacios para impulsar el aumento para las universidades, Timerman consideró que "hoy todas las identidades políticas se han diluido, por lo que las barreras son difusas. Eso explica que veamos a distintos sectores parlamentarios votando junto a bloques muy distantes".Los límites del ajusteLa supervivencia del ajuste presupuestario a las universidades —al igual que el montado sobre las jubilaciones, caso en el cual el Gobierno también logró blindar el veto presidencial al aumento de los haberes— no supone que los límites de tolerancia social sean infinitos. Según Timerman, "el Gobierno sigue resistiendo con su programa económico, pero en algún momento va a tener que mostrar resultados más favorables"."Todas las miradas están puestas en las respuestas de los sindicatos. Si la CGT [Confederación General del Trabajo] sale masivamente a las calles, puede haber un parteaguas en la relación con el Gobierno. El dato es que hasta ahora los gremialistas se han mostrado proclives a negociar con el Ejecutivo", apuntó el analista.

