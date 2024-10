https://noticiaslatam.lat/20241010/sheinbaum-estima-el-cierre-del-deficit-fiscal-de-mexico-en-2024-por-debajo-de-6-1158152108.html

Sheinbaum estima el cierre del déficit fiscal de México en 2024 por debajo de 6%

Sheinbaum estima el cierre del déficit fiscal de México en 2024 por debajo de 6%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estimó que el déficit fiscal del país latinoamericano se posicionará por debajo de 6% al cierre de este 2024

Sin embargo, la mandataria mexicana indicó que no es suficiente con tener esos resultados solo en 2024, sino que debe disminuir hasta llegar al 3% a lo largo de su sexenio, que concluirá en septiembre de 2030."Habrá una reducción importante [del déficit fiscal] y los mercados van a recibirlo bien. ¿Qué es lo que no se puede hacer? La obra pública y los programas de bienestar tienen que seguir (...). Cerrar a cero inversión pública no sería correcto", expresó. De igual manera, Sheinbaum descartó un aumento en la tasa de impuestos.En una entrevista previa para Sputnik, el director de la licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, Francisco Rueda, señaló que el Gobierno mexicano debe centrarse en la estabilidad económica del país, lo que ayudará a disminuir el tema fiscal."Lo que es verdaderamente deseable es la estabilidad económica, que no haya volatilidad [en los mercados] y para lograr eso, Sheinbaum debe verse comprometida en [esta tarea], dando mensajes, claros al inicio de su Gobierno, en el sentido de que respetará la autonomía de Banxico y cumpliendo con lo que se había prometido respecto a disminuir el déficit fiscal, que debería ser menor al 3%", expresó.

