https://noticiaslatam.lat/20241010/rusia-aumenta-un-50-sus-ingresos-por-petroleo-y-gas-pese-a-la-presion-sancionadora-de-occidente-1158141284.html

Rusia aumenta un 50% sus ingresos por petróleo y gas pese a la presión sancionadora de Occidente

Rusia aumenta un 50% sus ingresos por petróleo y gas pese a la presión sancionadora de Occidente

Sputnik Mundo

El sector petrolero y gasístico aportó 85.500 millones de dólares al presupuesto ruso en los nueve primeros meses de 2024, un 49,4% más que en el mismo período... 10.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-10T13:32+0000

2024-10-10T13:32+0000

2024-10-10T13:32+0000

economía

📈 mercados y finanzas

petróleo

gas

rusia

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107098/82/1070988228_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_218a2085d2d5e7549ba406c6db41c42c.jpg

Sanciones a Rusia: ese 'boomerang' que volvió y le pegó en los dientes a EEUU Sputnik Mundo Sanciones a Rusia: ese 'boomerang' que volvió y le pegó en los dientes a EEUU

De acuerdo con los datos del organismo ministerial, el aumento se debe al crecimiento de las cotizaciones de las marcas de petróleo ruso.Asimismo, el organismo informa que la dinámica de los ingresos fiscales no procedentes del sector de los hidrocarburos va por delante de la trayectoria prevista en la preparación de la ley presupuestaria.En concreto, estos ingresos durante ocho meses aumentaron un 26,9% hasta 184.300 millones de dólares y, conforme al documento, "en los próximos meses también se espera un exceso constante de los ingresos del petróleo y el gas sobre su nivel de base".En general, el volumen de ingresos del presupuesto federal en enero-septiembre de 2024 ascendió a 269.300 millones de dólares, lo que supone un 33,2% más que en el período correspondiente de 2023.Al mismo tiempo, el superávit presupuestario de los primeros nueve meses de 2024 ascendió a 1.730 millones de dólares, lo que también es superior al nivel del mismo período de 2023, concluyó el Ministerio de Finanzas.Desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea aprobó 14 paquetes de medidas restrictivas en relación con Moscú, destinadas, entre otras áreas, contra el petróleo y el gas ruso.Desde Moscú han indicado en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, petróleo, gas, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia