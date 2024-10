https://noticiaslatam.lat/20241001/que-potencial-tienen-los-paises-brics-en-el-sector-de-la-energia-nuclear-1157905074.html

¿Qué potencial tienen los países BRICS en el sector de la energía nuclear?

La energía nuclear, considerada una fuente de energía ecológica porque no emite gases contaminantes, atrae cada vez más atención. Los países del grupo BRICS...

Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, los primeros miembros de los BRICS y que, en ese orden, dan nombre al bloque, se destacan cada uno a su manera en lo que se refiere a la energía nuclear, de acuerdo con expertos entrevistados por Sputnik.Brasil puede considerarse un país que domina la tecnología de producción de energía nuclear, comparte su opinión con Sputnik el máster en Estudios Regionales de Oriente Medio por la Escuela de Asuntos Exteriores de Irán y doctorando en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo (USP), Jorge Mortean.El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en entrevista exclusiva con Sputnik, destacó el potencial de Brasil, basado en su infraestructura nuclear existente y avanzada.Brasil dispone actualmente de las centrales de Angra 1 y Angra 2, así como de pequeños reactores en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro y el estado de Minas Gerais, destinados a la investigación y la formación.Por su parte, China es el país con más reactores nucleares para la producción de energía del mundo, destaca el ingeniero mecatrónico y estudiante de máster en Ciencias y Técnicas Nucleares en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Thalles Campagnani."China desarrolla reactores nucleares a gran velocidad. Construye reactores tradicionales, construye reactores diseñados por otros, diseña sus propios reactores, construye reactores rápidos, construye reactores térmicos, está investigando en reactores de torio", resume.A pesar de la potencia de China, Mortean sitúa a Rusia y la India al mismo nivel que los chinos en cuanto a su dominio de la producción de energía atómica. El nivel de desarrollo es tan alto que los tres países ya han realizado pruebas de armas nucleares y han tenido éxito, recuerda el investigador.Sudáfrica también es rica en uranio. El país se encuentra entre los nueve mayores propietarios de yacimientos de este metal del mundo, de acuerdo con la Asociación Nuclear Mundial. Existen incluso sospechas de que los sudafricanos probaron la detonación de una bomba nuclear en los años 80, pero "son suposiciones", subraya Mortean.Con la incorporación de nuevos miembros al BRICS a principios de 2024, el bloque dio la bienvenida a Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Este último se enfrenta a la preocupación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y ha enriquecido uranio en medio de las tensiones con EEUU.Uranio enriquecidoCampagnani explica que existen dos tipos de uranio: el uranio-235 y el uranio-238. El primero se considera fisible, lo que significa que puede sostener una reacción nuclear de fisión en cadena. Por tanto, es el favorito para fisionarse con neutrones de cualquier energía.Mientras tanto, "por cada 1.000 átomos de uranio, siete son 235, que es el favorito", señala el investigador. El uranio-238, que existe en mayor cantidad en la naturaleza, no solo requiere neutrones con mayor cantidad de energía para fisionarse, sino que también produce plutonio.Para producir energía nuclear sin producir necesariamente plutonio, los científicos aumentan la cantidad de uranio-235, lo que se denomina enriquecimiento.El analista comenta que existen varios procesos de enriquecimiento, como el láser o la difusión gaseosa, pero el preferido, que consume menos energía en el proceso, es el enriquecimiento por centrifugación.En este caso, dice que hay que extraer la sustancia y "realizar varios procesos químicos hasta obtener hexafluoruro de uranio, que es uranio mezclado con flúor, se convierte en gas y luego pasa por la centrifugadora", explica un parte del proceso.Se pasa repetidamente por la centrifugadora. Se utiliza mucha sustancia para obtener una pequeña cantidad de uranio enriquecido, destaca Campagnani. El uranio-235 es precisamente lo que tiene capacidad explosiva. El uranio y la tensión entre EEUU e IránEl nuevo presidente de Irán, Masud Pezeshkián, fue elegido en 2024 con la promesa de reanudar el diálogo y el acuerdo nuclear con Occidente. En 2018, el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, anunció su decisión de abandonar el acuerdo nuclear con Irán, reanudando las sanciones contra el país oriental.Además de la perspectiva de reanudar el diálogo, Pezeshkián indicó que Teherán se había visto obligado a enriquecer uranio debido a la retirada de Washington del acuerdo nuclear. Mortean analiza que señalar la ausencia de opciones suena reduccionista desde el punto de vista diplomático y que EEUU, por su parte, tiene sus intereses estratégicos.Por otra parte, no es posible sostener que Irán esté enriqueciendo uranio con fines bélicos. "En la práctica, hasta ahora no hay pruebas de que Irán haya alcanzado un dominio total de la tecnología nuclear que indique que el país está preparado para probar tal armamento", asegura Mortean.El experto considera este importante desarrollo nuclear en el campo del enriquecimiento de uranio como "la gran ganga" de Irán en el actual escenario geopolítico."Si completan el desarrollo de esta bomba y la prueban con éxito, cierran cualquier tipo de puerta a las negociaciones financieras detrás de esta herramienta de negociación, que es el programa de desarrollo nuclear iraní. En otras palabras, 'la amenaza iraní' de poder desarrollar, de mostrar al mundo que tienen la capacidad, de escalar rápidamente el desarrollo de un arma nuclear hace que el mundo se detenga y les escuche", expone.El investigador, que estuvo en Irán entre 2009 y 2012, atestigua por sus experiencias en el país medioriental y el seguimiento del sector que Irán "no ha desarrollado el arma, pero ya han alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que les permite producir esta arma".¿Pueden los países BRICS cooperar con Irán en materia de energía nuclear?Debido a la tensión con Estados Unidos y a la prioridad de los países por mantener buenas relaciones con los norteamericanos, la cooperación en el ámbito de la energía nuclear entre los países BRICS e Irán podría no despegar con fuerza, opina Mortean.La excepción es Rusia, que ya participa en estas relaciones con Irán, apunta. El experto recuerda que, gracias a la ayuda de los rusos, los iraníes pudieron restablecer sus centrales nucleares tras el final de la guerra contra Irak en los años 90.Para EEUU y la Unión Europea, principales opositores al programa de desarrollo nuclear iraní, la implicación de otros nuevos miembros podría "validar cualquier desarrollo nuclear iraní que pudiera levantar sospechas sobre sus objetivos no pacíficos, por así decirlo" y comprometería a otros países que "no quieren involucrarse en conflictos de ningún tipo", agrega. "Desgraciadamente, el programa nuclear iraní arrastraría a estos otros miembros en esa dirección si hubiera una declaración pública de apoyo", concluye Mortean.

