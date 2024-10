https://noticiaslatam.lat/20241010/la-torre-eiffel-se-encuentra-en-el-centro-de-una-disputa-entre-la-izquierda-y-la-derecha-francesas-1158154700.html

La Torre Eiffel se encuentra en el centro de una disputa entre la izquierda y la derecha francesas

internacional

francia

parís

anne hidalgo

la torre eiffel

the times

En una entrevista para Le Parisien publicada esta semana, la encargada del Ministerio de Cultura de Francia, Rachida Dati, anunció sus intenciones de clasificar a la Torre Eiffel como monumento histórico. Actualmente, la escultura —construida en 1889 por el ingeniero francés Gustave Eiffel pese a la oposición de la élite cultural francesa de aquel entonces, que la tildó de "inútil y monstruosa"— está catalogado como monumento de interés regional. Sin embargo, Dati y sus partidarios alegan que dicha clasificación es insuficiente para garantizar la preservación de la obra que, aseguran, muestra signos de que su pintura se está descarapelando y el hierro se está oxidando. Es por esa razón que buscan que la torre se reclasifique como monumento histórico, lo que permitiría que el mantenimiento sea considerado de interés público y que el aspecto del monumento no pueda ser alterado. Además, la clasificación abriría la posibilidad de recibir subvenciones estatales para obras de restauración. En ese sentido, diversos expertos han observado que ambas mujeres tienen intereses políticos. Por ahora, Hidalgo está a cargo de la torre, pero su clasificación como monumento histórico le daría a la cartera que dirige Dati un papel más preponderante en el futuro. De acuerdo con The Times, Dati y sus partidarios están en desacuerdo con la decisión de Hidalgo de mantener los anillos olímpicos en la estructura hasta los Juegos de los Ángeles de 2028. Además, acusan que el personal de Hidalgo no respetó el legado de Gustave Eiffel, quien dijo que la estructura de hierro forjado, inicialmente pensada como una pieza temporal, debería ser pintada cada siete años. No obstante, precisa el medio, la última pintura completa se realizó en 2010. Si bien en 2019 se inició una nueva, los trabajos se vieron interrumpidos por el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19 y, más adelante, por los Juegos Olímpicos de París. Encima, la decisión de raspar las capas de pintura existentes antes de agregar la nueva retrasaron más losz trabajos. Además, la Autoridad Sanitaria Regional advirtió que la pintura vieja contiene plomo que podría esparcirse en forma de polvo, ocasionando riesgos a la salud. En tanto, el personal del ayuntamiento niega que existan problemas estructurales con la torre. Igualmente, aseguran que el óxido es "estrictamente superficial" y que la forja está en condiciones excelentes. Para Dati, sin embargo, esta posición es "incomprensible" y aseveró que París se distingue de otras grandes ciudades francesas por su menor cantidad de sitios clasificados y protegidos. "La Torre Eiffel es un caso emblemático", puntualizó.

francia

parís

