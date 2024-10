https://noticiaslatam.lat/20241009/si-no-estas-nervioso-no-estas-prestando-atencion-los-democratas-en-panico-por-campana-de-kamala-1158127353.html

"Si no estás nervioso, no estás prestando atención": los demócratas en pánico por campaña de Kamala

Cuando falta menos de un mes para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los demócratas están cada vez más preocupados con motivo de diversos...

El último episodio sucedió el lunes (7 de octubre) por la noche, cuando la cadena CBS News emitió una entrevista a la aspirante demócrata que, según el medio, provocó las quejas de algunos miembros del partido. Si bien la aspirante demócrata fue duramente criticada por no conceder entrevistas a los medios, ahora Kamala Harris es señala por sus declaraciones en el programa "60 Minutos", de CBS. A decir de un estratega demócrata, fue un acierto que la candidata demócrata confesara poseer y disparar un arma, pues esto atraerá a los moderados que están cansados de Donald Trump. Con todo, reconoció que las declaraciones de Harris fracasaron debido a que la campaña aún se encuentra en la fase de "realizar la venta" y no en la modificación del mensaje. Por otro lado, según la nota, también hay preocupación por las encuestas sobre las preferencias de voto, que se mantienen estáticas, hasta los mensajes de Harris o su posición entre los hombres, no sólo los blancos, sino también los negros e hispanos. Cuestionado sobre las posibildades de Harris a la luz de la historia política del país norteamericano, el estratega reconoció que no es posible tener certezas, toda vez que jamás habían tenido una mujer afroamericana en la lista y tampoco habían cambiado a un candidato dos meses antes de los comicios. Por su parte, el estratega demócrata Anthony Coley, que se desempeñó en la Administración Biden, observó el estancamiento de las cifras en las encuestas que se realizaron después de la Convención Nacional Demócrata, cuando los demócratas compararon la campaña de Harris con la del expresidente Obama. A lo anterior se suman las encuestas de los estados en disputa, indica la nota. Así, el promedio de las encuestas de Hill/Decision Desk HQ para dichos territorios muestra que ninguno de los aspirantes tiene una ventaja ni siquiera de un punto porcentual en los estados indecisos clave del país. En tanto, el estratega Tom Hogan le dijo a The Hill que, en tanto demócratas, están "nerviosos profesionalmente". Según él, la campaña de Harris ha encontrado una base sólida en la organización, recaudación de fondos y la mensajería. Sin embargo, un importante donante demócrata se refirió al estado de la carrera presidencial como un "lanzamiento de moneda". En sus palabras, su estado de ánimo se debe a varias cosas, pero, especialmente, a que, en su opinión, el mensaje económico de Harris no está haciendo eco en los votantes. "Y la economía es el tema número 1, 2, 3, 4 y 5", dijo el donante.

