"Todo estaba en llamas": los israelíes evocan los sucesos del 7 de octubre de 2023

El 7 de octubre de 2023 comenzó la incursión de combatientes del grupo palestino Hamás en Israel. Un año después, los supervivientes compartieron con Sputnik

"El 7 de octubre estábamos aquí, en el kibutz Nir Oz. A las 6:30 de la mañana, cuando empezó el ataque con misiles, corrimos a nuestro refugio antiaéreo. Y nos sentamos allí hasta casi las 5 de la tarde, cuando nuestro Ejército vino y nos sacó. En ese momento, el kibutz estaba completamente ocupado por cientos de terroristas palestinos llegados de Gaza", declaró Olga Metzguer, residenta de Nir Oz, que ese día estaba con su marido y sus dos hijos.Olga, repatriada a Israel en 1993 desde Kirguistán, cree que salvar a su familia el día del ataque de Hamás fue "pura suerte". En sus palabras, las casas de sus vecinos quedaron completamente calcinadas, "con personas dentro, con sus hijos".Tami Metzger fue liberada 53 días después como parte del intercambio. Según Olga, su suegra fue secuestrada por unos jóvenes de no más de 20 años."No podía andar, la arrastraron por los brazos. Llegó a Gaza ya herida. Y cuando ya estaban en Gaza, la sacaron a ella y a otra mujer del automóvil y las vendieron a Hamás. Y así fue como entró en los túneles, donde se encontró con su marido y otras 10 u 11 personas, entre ellas de nuestro kibutz", explicó.Mencionó que ningún residente regresó a Nir Oz desde entonces, ya que el kibutz fue destruido e incendiado, y el 70% de las casas resultaron dañadas. De las 240 casas de la localidad, continuó, los atacantes no lograron alcanzar solo a siete.Sheva Yajalomi, otra residente de Nir Oz, estaba en su casa con su marido y sus tres hijos el día del ataque de Hamás. En sus palabras, los atacantes irrumpieron en la casa e hirieron a su marido Ojad. Recordó que antes de ser secuestrados para llevarlos a Gaza, la metieron a ella y a sus dos hijos pequeños en una moto y a su hijo mayor, Eitan, en otra. La última vez que vio a su marido estaba tendido en el suelo de su casa.En ese momento, aseguró, solo quedaba un atacante armado con los hombres secuestrados y ella tomó la decisión de huir a través de los campos, de vuelta al kibutz, con un bebé en brazos y una hija de 10 años llamada Yael."Al final volvimos al kibutz, donde para entonces ya estaba el Ejército [israelí]", contó Sheva.Su marido ya no estaba en la casa, señaló. Después de algún tiempo, los militares informaron de que lo consideraban secuestrado. Su hijo mayor, Eitan, fue liberado 52 días después como parte de un acuerdo con Hamás, mientras que ella no sabe nada de su marido desde enero y desconoce si está vivo o muerto.Israel sufrió un ataque sin precedentes desde la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. Combatientes palestinos de Hamás se infiltraron entonces en las zonas fronterizas, abriendo fuego contra militares y civiles y tomando más de 250 rehenes. Según las autoridades, murieron unas 1.200 personas.En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 41.800 muertos y más de 97.100 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

