7 de octubre de 2023: ¿Día en que Oriente Medio comenzó a cambiar para siempre?

7 de octubre de 2023: ¿Día en que Oriente Medio comenzó a cambiar para siempre?

Se cumple un año de la incursión de Hamás en Israel. Un hecho que provocó el inicio de una escalada ofensiva devastadora israelí, que hasta la fecha ha matado...

¿Genocidio en toda regla?La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, se ha manifestado al respecto. "El 7 de octubre es un día de luto para las personas israelíes cuyos seres queridos fueron asesinados y secuestrados y para los miles de personas que siguen desplazadas desde los atroces atentados de Hamás y otros grupos armados", escritorio.Para el analista internacional, la visión de Callamard es muy parcial. "Muy parcial, porque fijémonos. Habla de atentados de Hamás. Hamás no provocó la explosión de un coche bomba en Tel Aviv, o en Jerusalén, o en Barcelona, o en Madrid o en Nueva York. Esas no son cosas que hacen Hamás ni Hizbulá, eso lo hacen Al Qaeda y Daesh, los grandes aliados de Occidente, sino que fue una ofensiva militar muy desigual de milicianos pobremente armados, frente a un Ejército muy armado por la OTAN. Es decir, una ofensiva muy desigual”."De lo que no puedes hablar es de, por una parte, de atentado terrorista, y por otro lado, de ofensiva", denuncia Martínez las palabras la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

