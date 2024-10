https://noticiaslatam.lat/20241008/podria-causar-caos-e-inestabilidad-el-sueno-de-japon-de-tener-una-otan-asiatica-se-desvanece-1158097781.html

Podría causar "caos e inestabilidad": el sueño de Japón de tener una 'OTAN asiática' se desvanece

Podría causar "caos e inestabilidad": el sueño de Japón de tener una 'OTAN asiática' se desvanece

Sputnik Mundo

El nuevo primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha querido empujar la idea de la necesidad de crear una 'OTAN asiática'; sin embargo, se enfrenta a la... 08.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-08T22:47+0000

2024-10-08T22:47+0000

2024-10-08T22:47+0000

defensa

seguridad

japón

indonesia

laos

otan

global times

asean

china

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/1b/1157817593_0:0:2728:1535_1920x0_80_0_0_cbfe482297ecd8202dd76368fdafbf2d.jpg

De acuerdo con un editorial del Global Times, parece que el sueño de Ishiba se está topando con pared, pues representantes de diversas naciones han llamado a evitar crear ese tipo de agrupaciones militares para evitar el caos y los conflictos que ya genera la original.Uno de los primeros en rechazara la idea de la llamada 'OTAN asiática' fue el Jakarta Post, el mayor periódico en lengua inglesa de Indonesia, quien publicó un editorial titulado No a la OTAN de Asia, según refiere el Global Times, en el que aconsejaba directamente a Ishiba que "se abstuviera de promover su gran idea de establecer una versión asiática de la OTAN para evitar la autohumillación", pues se prevé que ese plan será rechazado.Se espera que el primer ministro japonés aproveche su debut internacional en una serie de cumbres relacionadas con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Vientián (Laos) para promover su plan de alianza militar, que ha venido empujando incuso antes de ser elegido presidente del Partido Liberal Democrático de Japón, cuando aseguraba que "la creación de una versión asiática de la OTAN es esencial para disuadir a China por parte de sus aliados occidentales". Ishiba también reiteró que "la ausencia de un sistema de autodefensa colectiva como la OTAN en Asia significa que es probable que estallen guerras porque no hay obligación de defensa mutua".El Global Times piensa distinto y considera que más que evitar conflictos, la OTAN original ha generado agitación en la región europea y no ha logrado proteger a ese continente del caos y la inestabilidadEl Global Times agrega que la puesta en marcha de ese plan impulsado por Japón amenaza con perturbar décadas de prosperidad y estabilidad en la región Asia-Pacífico, mientras la mayoría de los países asiáticos, especialmente los del sur y el sureste de Asia, no desean participar en enfrentamientos regionales."Dado que Asia-Pacífico es un motor crítico del desarrollo económico mundial, este planteamiento podría provocar una mayor inestabilidad y oscurecer las perspectivas de cooperación económica. Por lo tanto, la 'OTAN asiática' contradice fundamentalmente las aspiraciones de desarrollo de los países asiáticos", agrega el medio.

https://noticiaslatam.lat/20240729/de-un-acuerdo-a-una-verdadera-alianza-eeuu-establecera-un-nuevo-comando-militar-en-japon-1156481955.html

japón

indonesia

laos

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, japón, indonesia, laos, otan, global times, asean, china