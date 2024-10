https://noticiaslatam.lat/20241006/la-otan-planearia-aumentar-sus-brigadas-de-combate--1158030678.html

La OTAN planearía aumentar sus brigadas de combate

Sputnik Mundo

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) planea formar 49 nuevas brigadas de combate, cada una integrada por 5.000 elementos, de acuerdo con...

Según el reporte, el número de brigadas de combate deberá pasar de 82 a 131 en el futuro.Conforme al reporte publicado, los mandos de la Alianza occidental también consideran necesario aumentar considerablemente el equipamiento militar, en particular defensa antiaérea, municiones, armas de precisión de largo alcance, logística y transporte."El número de unidades terrestres de defensa antiaérea pasará de 293 a 1.467, lo que supone un aumento de 1.174, incluyendo sistemas de armas como Patriot, Iris T-SLM, Skyranger y protección de corto y corto alcance. También aumentará el número de unidades de helicópteros, de 90 a 104”, señaló el diario.Estas necesidades son consideradas como "Requisitos Mínimos de Capacidad" (MCR), y fueron definidos por el general estadounidense Christopher Cavoli y el almirante francés Pierre Vandier, los dos más altos mandos militares de la Alianza, según el periódico.Welt am Sonntag recordó que el neerlandés Mark Rutte, quien tomó el relevo del noruego Jens Stoltenberg como secretario general de la organización, enumeró las dos principales tareas de su mandato.Además de proporcionar más apoyo a Ucrania, Rutte dijo que también se trataba de asegurar la propia Alianza frente a Rusia. “No hay excusa” para no invertir más dinero en armamento, dijo Rutte al asumir el cargo.Desde 2022, la OTAN considera a Rusia como la amenaza más significativa e inmediata para la seguridad de sus Estados miembros.En 2023, se acordó políticamente por unanimidad que la OTAN debe estar preparada, dispuesta y capacitada para defender cada centímetro de territorio aliado.

