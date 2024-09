https://noticiaslatam.lat/20240917/como-los-rothschild-utilizan-su-inmensa-riqueza-para-influir-en-la-politica-mundial-1157543713.html

Cómo los Rothschild utilizan su inmensa riqueza para influir en la política mundial

Cómo los Rothschild utilizan su inmensa riqueza para influir en la política mundial

La dinastía Rothschild es una de las más famosas del mundo. Su inmensa riqueza les permite influir en muchos procesos mundiales, incluidos los económicos y... 17.09.2024, Sputnik Mundo

La empresa bancaria mediática Rothschild & Co volvió a aparecer en el espacio informativo cuando fue revelado que desempeñó un papel clave en la reestructuración de más de 20.000 millones de dólares en deuda ucraniana, incluso organizando reuniones cara a cara entre funcionarios de Kiev y fondos buitre como Black Rock y Amundi. Se sabe que los Rothschild han desempeñado un papel activo en el reparto de la riqueza de Ucrania desde al menos 2014 y el golpe de Estado del Euromaidán.Pero en el panorama mundial, a pesar de su rico suelo negro y su inmensa riqueza en recursos, Ucrania puede ser solo un proyecto secundario para la familia de banqueros, cuyo papel en la creación del moderno orden financiero internacional se remonta al siglo XVIII, cuando el banquero alemán Mayer Amschel Rothschild y sus cinco hijos forjaron un imperio bancario mundial con oficinas en Fráncfort, Londres, París, Viena y Nápoles.¿Por qué es conocido el clan bancario Rothschild?Surgidos en el apogeo de los imperios coloniales europeos, los Rothschild aprovecharon la enorme riqueza que afluía al continente para crear empresas de banca mercantil y privada, gestión de activos, capital riesgo, seguros, materias primas, deuda soberana, medios de comunicación, transporte, inmobiliarias, farmacéuticas, mineras y energéticas.Al establecer estrechos vínculos con la Corona británica, Mayer y sus hijos desempeñaron un papel decisivo en la financiación y explotación de megaproyectos coloniales de la época, desde la arteria comercial del canal de Suez hasta la Compañía de las Indias Orientales, la megaempresa imperial británica que gobernó despiadadamente la India como empresa privada durante gran parte de los siglos XVIII y XIX, succionando riquezas incalculables.La familia se mostró muy activa en la política internacional de los tumultuosos siglos XIX y XX, apostando por el Reino Unido contra Francia durante las guerras napoleónicas financiando a soldados mercenarios hessianos y prestando dinero a la Corona, y utilizando información privilegiada de las deliberaciones gubernamentales y un sofisticado sistema de comunicación para tomar decisiones financieras que consolidaran su fortuna.¿Cuán ricos son los Rothschild?Un gran interrogante en torno a la familia Rothschild gira sobre su patrimonio neto, con valoraciones disponibles públicamente que varían desde unos míseros 1.000 millones de dólares a 400.000 millones de dólares e incluso 1,2 billones de dólares, lo que la situaría muy por encima de las listas de "los más ricos del mundo" que publican a menudo los medios financieros pop y que suelen incluir nombres como los Walton, los Arnault, los Koch, Elon Musk y Bill Gates.La dificultad para establecer una cifra precisa se debe al increíble secretismo de la familia, combinado con la turbia naturaleza del capital financiero. Los Rothschild se oscurecieron, desde el punto de vista financiero, a principios del siglo XX, cuando la introducción de regímenes fiscales nacionales en toda Europa llevó a los bancos familiares a dividirse formalmente para crear instituciones financieras independientes.Por ejemplo, mientras que la información sobre el imperio empresarial público de la familia se centra a menudo en Rothschild & Co, con sede en París, Londres y Singapur, otras divisiones, como el Grupo Edmond de Rothschild, con sede en Ginebra, se mencionan con menos frecuencia, y rara vez o nunca se tratan juntas. ¿Qué poder tienen los Rothschild?El mundo de las grandes finanzas es un lugar increíblemente pequeño, en el que se supone que los Rothschild ocupan un lugar destacado entre familias bancarias como los Rockefeller, los Morgan, los Barclays, los Lazard, los Warburg y otros que controlan los principales bancos privados del mundo, desde JPMorgan Chase y Citigroup hasta HSBC, Deutsche Bank, Société Générale y otros.Los Rothschild también tienen participaciones e inversiones que oscilan entre el 5% y el 50% o más en una serie de megaempresas europeas, estadounidenses y asiáticas, como Glencore Mining y TotalEnergies, Siemens, Exxon, Chevron, Repsol, Shell, Mitsubishi, Itochu Corp y Rio Tinto Mining Corporation.En su libro Big Oil & Their Bankers, el investigador Dean Henderson descubrió que los Rothschild y una camarilla de otras siete familias de banqueros disfrutan de una participación mayoritaria en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el banco más poderoso de la Reserva Federal y el corazón del sistema financiero de Estados Unidos. Otros investigadores creen que los Rothschild controlan la City de Londres y el Banco de Inglaterra, o que son sus propietarios absolutos, aunque esto se ha puesto en duda.¿Controlan los Rothschild a los políticos del mundo?Un puñado de figuras políticas, entre ellas varios de los padres fundadores de Estados Unidos, advirtieron en su día de la amenaza que suponía el auge de poderosos clanes bancarios. En una carta a John Taylor en 1816, Thomas Jefferson caracterizó el sistema bancario estadounidense como una "mancha" en "todas nuestras constituciones, que, si no se cubre, acabará en su destrucción" y arrasará "la fortuna y la moral de nuestros ciudadanos".Unos 200 años después, la influencia de los Rothschild sobre los políticos del mundo se ha vuelto imposible de ocultar, pues los miembros prominentes de la familia se codean con personajes de la talla de Ronald Reagan, Bill Clinton, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Petró Poroshenko, Emmanuel Macron y otros, ya sea aprovechando las conexiones comerciales y el puro poder económico y de mercado, o en el caso de Macron — contratándolo como banquero de inversión antes de que comenzara su carrera política.¿Controlan el mundo los Rothschild?Sugerir que la familia Rothschild es tan poderosa que controle toda la vida económica y política del planeta y los acontecimientos mundiales sería una exageración, no solamente debido a la interminable y en gran medida silenciosa lucha por los recursos y el poder con los competidores, sino al equilibrio geopolítico siempre cambiante del mundo moderno, en el que las poderosas élites bancarias pueden tratar de influir, pero nunca controlar totalmente.No obstante, ignorar las acciones de estas fuerzas en la sombra o, peor aún, descartarlas como meras "teorías de la conspiración", entraña el riesgo de una visión demasiado simplista de los acontecimientos y procesos que tienen lugar en el mundo de hoy.

