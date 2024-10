https://noticiaslatam.lat/20241008/atacar-a-rusia-en-profundidad-jugar-con-fuego-de-esta-manera-puede-tener-consecuencias-peligrosas-1158101926.html

Atacar a Rusia en profundidad: "Jugar con fuego de esta manera puede tener consecuencias peligrosas"

Atacar a Rusia en profundidad: "Jugar con fuego de esta manera puede tener consecuencias peligrosas"

Esto fue lo que dijo el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, al referirse a la intención de Occidente de "autorizar" a Ucrania a atacar territorio ruso en... 08.10.2024, Sputnik Mundo

Inconsciente colectivo de OccidenteEn una entrevista que concedió a la revista Newsweek, ante la pregunta sobre la de que se pueda lograr una solución militar o diplomática, Lavrov respondió que "por el momento, según lo que sabemos, restablecer la paz no forma parte del plan de nuestro adversario".Nuestra postura es de sobra conocida y no ha cambiado. Rusia está abierta a una solución político-diplomática que elimine las causas profundas de la crisis y que tenga como objetivo poner fin al conflicto en lugar de lograr un alto el fuego. Occidente debe dejar de suministrar armas y Kiev debe poner fin a las hostilidades. Ucrania debe volver a su estatus neutral, no perteneciente a ningún bloque y no poseedora de armas nucleares, proteger el idioma ruso y respetar los derechos y libertades de sus ciudadanos.Según el analista internacional, “si Ucrania persiste [en el conflicto], que va a persistir porque EEUU quiere mantener el conflicto, lo que se va a encontrar cada vez más [es que] el terreno por el cual puede negociar, es cada vez menor, y la capacidad del Ejército ucraniano se está desintegrando"."Los conflictos armados se resuelven al final con un acuerdo, aunque sea de rendición incondicional. Y aquí funcionará igual, y evidentemente lo conquistado no se va a negociar, se puede negociar sobre lo que no está conquistado", explica Luque.

