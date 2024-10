https://noticiaslatam.lat/20241005/la-otan-se-transformo-en-un-bloque-dirigido-por-eeuu-que-se-expande-agresivamente--1158026555.html

"La OTAN se transformó en un bloque dirigido por EEUU que se expande agresivamente"

"La OTAN se transformó en un bloque dirigido por EEUU que se expande agresivamente"

05.10.2024

En su necesidad de derrotar a su "enemigo jurado", que es Rusia, la OTAN no se da cuenta que el conflicto en Ucrania la hace enfrentarse a una "situación calamitosa" que podría conducir a "una guerra europea más amplia", señala el experto en temas de defensa y seguridad global. Sin embargo, dice, la realidad es que el bloque militar occidental no cuenta con capacidades suficientes para encarar un conflicto de gran envergadura. "Rusia ha aprendido mucho sobre cómo hacer frente a las armas de la OTAN utilizando sus defensas antiaéreas y sus capacidades de interferencia electrónica. Los arsenales [de armas] de Estados Unidos están notablemente vacíos como consecuencia del conflicto, y no hay razón para pensar que, aparte del poder aéreo, la OTAN pueda hacerlo mejor en Ucrania que los ucranianos", añade. Aunque reconoce que en la actualidad la OTAN es "una enorme alianza multinacional de 32 países" que tiene "una fuerza militar potencial de 3,5 millones de personas", el exfuncionario del Pentágono afirma que la naturaleza misma del bloque denota varias contradicciones y problemáticas. La crítica realizada por este analista se publica en momentos en que la Alianza atlántica vive un cambio de mando, pues el pasado 1 de octubre asumió como nuevo secretario general Mark Rutte, quien en su momento fue primer ministro de los Países Bajos. Según Rutte, "la primera prioridad es mantener a la OTAN como una organización fuerte y garantizar una protección eficaz ante todos los retos". Para lograrlo, continuó, la Alianza necesita más fuerzas, mejores capacidades y ritmos más rápidos de innovaciones, lo que "exigirá más inversión".La "amenaza rusa", ¿un invento de la Casa Blanca?Stephen Bryen sostiene que a Washington le conviene fomentar la idea de la supuesta "amenaza rusa" para que, de ese modo, pueda "asegurar el dominio de Estados Unidos en los asuntos europeos". "Al parecer, los responsables políticos estadounidenses prefieren hacer frente a la amenaza rusa Pero si Rusia fuera una amenaza real, y si los europeos estuvieran realmente comprometidos con su propia defensa, entonces Europa podría reunir fácilmente una fuerza militar comparable, si no mayor,", cuestiona el experto. Según él, el verdadero objetivo actual de la OTAN es la expansión hacia el Este de Europa, algo que ha venido haciendo desde la década de 1990 tras la disolución de la URSS. "Mientras la URSS se disolvía, la OTAN inició una ronda de expansión sin precedentes", detalla. En ese sentido, afirma que "el futuro de la OTAN está inextricablemente ligado a Ucrania", pero hay un problema de fondo: "La mayoría de los informes indican que el ejército ucraniano está desbordado, falto de efectivos y empezando a resquebrajarse".

