El aumento de la esperanza de vida se desacelera cada vez más, según estudio

"Si estás planeando jubilarte, probablemente no sea una buena idea asumir que vas a llegar a los 100 años", dijo el profesor de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Illinois, Jay Olansky. "[Porque] probablemente tendrías que trabajar al menos 10 años más de lo que crees. Y si quieres disfrutar la última etapa de tu vida, no necesariamente quieres pasarla trabajando para ahorrar tiempo que no vas a experimentar", añadió. ¿Cómo se realizó la investigación? Olansky indagó en las estadísticas nacionales de Estados Unidos y nueve regiones con la esperanza de vida más alta, centrándose en el periodo que va de 1990 a 2019, antes del inicio de la pandemia de COVID-19.Así, la información de Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Australia, Francia, Italia, Suiza, Suecia y España mostraron que los aumentos en la esperanza de vida se desaceleraron drásticamente, mientras que en Estados Unidas, la esperanza cayó. En promedio, la esperanza de vida en las regiones más longevas únicamente aumentó 6,5 puntos porcentuales en el periodo estudiado. De esa manera, los investigadores creen que las niñas nacidas recientemente en estas zonas tienen 5,3% de probabilidad de alcanzar los 100 años, en contraste con los niños, para quienes predicen un 1,8% de probabilidades. Por lo anterior, Olansky apuntó que, "en la era moderna, a través de la salud pública y la medicina, hemos fabricado décadas de vida que de otro modo no existirían".Así, el científico dijo que son necesarios nuevos tratamientos radicales que retrasen el envejecimiento, que es hoy el mayor factor de riesgo para muchas enfermedades. De acuerdo con la última edición de las Estadísticas Mundiales de Salud que elabora la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia de COVID-19 invirtió la tendencia de aumento constante en la esperanza de vida al nacer y de la esperanza de vida sana. Según el informe, en sólo dos años, la emergencia sanitaria acabó con cerca de una década de avances en la mejora en este rubro. "Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial se redujo en 1,8 años, hasta los 71,4 años (un retroceso al nivel observado en 2012). De modo similar, la esperanza de vida sana a nivel mundial se redujo en 1,5 años hasta los 61,9 años en 2021 (también un retroceso al nivel observado en 2012)", consignó el organismo internacional.

