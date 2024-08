https://noticiaslatam.lat/20240810/revelan-formas-de-retrasar-la-vejez-sin-tomar-ninguna-pastilla-especial-1156753487.html

Revelan formas de retrasar la vejez sin tomar ninguna pastilla especial

En los últimos 100 años, la esperanza de vida ha aumentado casi 30 años. Y aunque los investigadores aún no han encontrado una pastilla para retardar el...

💗 salud

estilo de vida

envejecimiento

esperanza de vida

sociedad

La esperanza de vida promedia aumenta constantemente, pero la esperanza de vida máxima no aumenta y está fijada en 122 años, indica Olga Tkachiova. En sus palabras, es probable que para lograr un gran avance en esta área y aumentar la esperanza de vida máxima, sea necesario desarrollar tecnologías de terapia de ingeniería genética y medicina regenerativa.No obstante, señala que ya se conocen formas de influir en el proceso de envejecimiento, y muchas de ellas no son farmacológicas.Agrega que la segunda vía de influencia es la nutrición. Se sabe que las personas longevas nunca comen en exceso, y existen dietas y alimentos especiales que ralentizan el proceso de envejecimiento, subraya Tkachiova."El tercer método es la actividad cognitiva. Es conocido que cuanto mayor es el nivel de educación de una persona, más tiempo vive. Por eso hay tantos longevos entre los científicos (...) Quizá el envejecimiento cerebral sea el tema principal en la cuestión de la vejez en general, porque es el cerebro el conductor de todos los órganos y sistemas", opina.Además, hoy existen diversos fármacos, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, que tienen un efecto geroprotector adicional, añade. La geriatra detalla que la lista de geroprotectores, moléculas potenciales que pueden influir en el proceso de envejecimiento, incluye unos 300 nombres. En sus palabras, hoy hemos entrado en una era en la que las personas deben entender lo que les pasa. Por ejemplo, los médicos "no deben decir a un paciente que le han recetado este tratamiento y ya está", indica. Tienen que explicar por qué es importante comer ciertos alimentos, por qué es importante tomar medicamentos, asegura.Sin embargo, resume la experta, si hablamos de envejecimiento, depende del individuo hacer un esfuerzo consciente y entender lo que están haciendo.

