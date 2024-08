https://noticiaslatam.lat/20240820/reversion-de-la-edad-reportan-2-ensayos-exitosos-de-una-pildora-antienvejecimiento-en-perros-1156933159.html

Reversión de la edad: reportan 2 ensayos exitosos de una píldora antienvejecimiento en perros

Una organización de rescate comunicó el resultado exitoso de un nuevo estudio sobre una píldora antienvejecimiento para dos de sus perros ancianos

Se precisa, que al desarrollar el fármaco con la ayuda de dichas células los científicos lograron alargar los telómeros.Roizen afirma que los datos preclínicos del fármaco procedentes de un estudio previo con células humanas in vitro mostraban que los telómeros se alargaban en un 200%.Uno de los "participantes" del experimento fue Zeus, un pastor alemán de 12 años que hace apenas seis meses estaba a punto de morir. Su cuidadora lo llevó al veterinario, donde le diagnosticaron un cáncer terminal. Aunque los veterinarios le operaron y le extirparon el bazo, su pronóstico seguía siendo malo.Gracias a su cuidadora, Zeus tuvo acceso a nuevo medicamento debido a su grave situación. En abril, le prescribieron una pastilla al perro y los resultados no se hicieron esperar. Unos meses después, un escáner mostró que el cáncer había desaparecido por completo.Una vez que Zeus superó la prueba, otro perro, Benson, un terranova de 12 años que padecía artritis grave, también fue sometido al tratamiento con el nuevo fármaco. El perro no podía prácticamente andar debido a una artritis grave. Según Marsha, Benson pudo ponerse de pie por sí solo una semana después de tomar la medicación. La cuidadora consideró el cambio como un milagro.Los médicos creen que los humanos podrían ser los siguientes. Actualmente, se está realizando un estudio canino en el que participan 10 perros. Una vez finalizado, los resultados se presentarán a principios del año que viene para su revisión por expertos, informó la cadena ABC7.

