https://noticiaslatam.lat/20241006/estas-serian-las-armas-mas-codiciadas-por-el-crimen-organizado-en-mexico-1158046370.html

Estas serían las armas más codiciadas por el crimen organizado en México

Estas serían las armas más codiciadas por el crimen organizado en México

Sputnik Mundo

La Corte Suprema de Estados Unidos revisará este 7 de octubre la demanda presentada por el Gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas... 06.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-06T21:48+0000

2024-10-06T21:48+0000

2024-10-06T21:48+0000

américa latina

sociedad

seguridad

méxico

eeuu

armamento

crimen organizado

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/06/1158047194_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_bae5b17ab067304504bb9e1f88f1bc98.jpg

De acuerdo con estimaciones del Gobierno mexicano, entre 200.000 y 600.000 armas adquiridas en Estados Unidos son traficadas a México cada año y muchas de ellas terminan en manos de integrantes de grupos del crimen organizado.Desde el 2011, México ha experimentado a un aumento exponencial de los homicidios y la violencia vinculada a los grupos narcotraficantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo en el 2023 se produjeron 31.064 defunciones por homicidio en el país.En su demanda contra los fabricantes de armamento, México argumenta que el 70% de las armas de fuego traficadas a México provienen de Estados Unidos, y solo en 2019, al menos 17.000 homicidios estuvieron relacionados con estas armas traficadas.De acuerdo con un reporte publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal, los grupos criminales en México cada vez están usando armas más sofisticadas y de mayor poder destructivo. Según el periódico, estas serían algunas de las armas más codiciadas por los narcotraficantes en México:Minigun M134Con un costo aproximado de 50.000 dólares (un millón de pesos mexicanos), es una ametralladora de seis cañones que, de acuerdo con el medio estadounidense, puede destruir un vehículo en minutos. José Alberto Baena, exjefe de seguridad en la ciudad de Morelia, al oeste de México, dijo al diario que estas armas están reservadas para los altos mandos de los cárteles, como Nemesio Oseguera El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). "No todo el mundo tiene la capacidad para utilizar estas sofisticadas armas", dijo Baena.De acuerdo con el reporte, el Ejército mexicano incautó la primera Minigun M134 en una escena del crimen en 2018.El arma se utiliza principalmente para repeler a las fuerzas especiales especiales mexicanas o cuando se entra en una zona de combate para objetivo predeterminado y salir rápidamente."En un ataque con una ametralladora de varios cañones, son miles de balas por minuto", explicó Baena. "Así que no hay oportunidad de reaccionar".El BarrettConocido en México como el "matapolicías", esta arma fue diseñada para perforar blindaje y penetrar edificios. Es muy popular entre los grupos criminales que utilizan el arma para repeler cañoneras militares y vehículos blindados.Los Barretts se asignan a miembros de bandas de nivel de nivel medio, algunos entrenados en operaciones de combate. "Son las personas que realmente están luchando contra las fuerzas federales", dijo Baena a The Wall Street Journal. Uno de estos fusiles fue hallado en los vehículos en los que viajaban agresores del ahora secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, cuando éste sufrió un atentado en la Ciudad de México, en junio de 2020, y del cual salió ileso.El costo aproximado de este tipo de fusiles es de 5.000 dólares, unos 100.000 pesos mexicanos.M249 SAWCon un costo aproximado de 10.000 dólares (200.000 pesos mexicanos), es un arma muy preciada para los principales capos de la droga en México, según dijo al medio estadounidense Timothy Sloan, ex agregado en México de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.Es un arma ligera con potencia de fuego devastadora debido al número de balas que tiene. Puede disparar hasta 850 balas por minuto y se utiliza para mantener al enemigo inmovilizado mientras otros combatientes se mueven, de acuerdo con el reporte. "Es más como un bolso de Gucci. Es una forma de reconocer quién está al mando de los equipos del cártel. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el más cercano a liderazgo?", describió Sloan.Los cárteles intentan cada vez más imitar el aspecto de los equipos de élite de las fuerzas del orden, y la M249 SAW forma parte de esa parte de esa imagen, dijo a The Wall Street Journal Romain Le Cour, especialista en criminalidad y violencia en México. "Los cárteles de la droga quieren verse muy profesionales", afirma.LanzacohetesDe acuerdo con el reporte, las bandas de México también utilizan lanzacohetes contrabandeados desde Estados Unidos y otros países. Entre ellos figuran el cohete antitanque M72 y el LAW que se ha utilizado contra el Ejército mexicano y en vehículos blindados improvisados conocidos en México como "monstruos".Las Fuerzas Armadas de México incautaron 127 lanzacohetes entre 2008 y 2023, según datos de la Secretaría de la Defensa citados por el periódico.La pistola Beretta .22De aproximadamente 400 dólares (8.000 pesos mexicanos), se entrega a los miembros del cártel, incluidos niños reclutados, para luchar para las bandas, dijo el consultor en seguridad David Saucedo. "Se utilizan para matar a un comerciante, un taxista...", añadió Saucedo.Además, a los nuevos reclutas reciben armas baratas impresas en 3D o armas artesanales que suelen ser poco precisas y no suponen una gran pérdida si el sicario muere en combate.

https://noticiaslatam.lat/20240921/migracion-y-trafico-de-armas-esta-es-la-agenda-de-mexico-en-la-onu-1157670685.html

https://noticiaslatam.lat/20241005/nos-asiste-la-razon-mexico-celebra-el-avance-de-su-demanda-contra-armerias-de-eeuu-1158028267.html

https://noticiaslatam.lat/20230613/gran-parte-del-armamento-decomisado-al-crimen-organizado-en-mexico-es-de-eeuu-esto-es-lo-que-ocurre-1140516197.html

https://noticiaslatam.lat/20240911/crecen-los-rios-de-armas-hacia-mexico-el-problema-es-que-eeuu-no-tiene-voluntad-politica-1157349211.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, seguridad, méxico, eeuu, armamento, crimen organizado, narcotráfico