https://noticiaslatam.lat/20241005/netanyahu-carga-contra-macron-y-otros-lideres-occidentales-deberian-estar-avergonzados-1158028036.html

Netanyahu carga contra Macron y otros líderes occidentales: "Deberían estar avergonzados"

Netanyahu carga contra Macron y otros líderes occidentales: "Deberían estar avergonzados"

Sputnik Mundo

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu respondió a las críticas recibidas por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien aseguró que Israel debería... 05.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-05T20:38+0000

2024-10-05T20:38+0000

2024-10-05T20:38+0000

internacional

benjamín netanyahu

israel

hizbulá

hamás

líbano

irán

emmanuel macron

política

francia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/16/1157681306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b2e291388e16d812741063d1d4ca1ee.jpg

En un video publicado en sus redes sociales, el líder del país hebreo se lanzó contra todos los líderes mundiales que han pedido que Israel detenga sus ataques contra el Líbano y la Franja de Gaza. Netanyahu dijo que Israel tiene el derecho legítimo de defenderse y desestimó las miles de muertes —más de 40.000 en Gaza— que han costado las operaciones militares israelíes en ese enclave palestino y, más recientemente, en el Líbano. "¿Irán está imponiendo un embargo de armas a Hizbulá, a los hutíes, a Hamás y a sus otros aliados? Por supuesto que no", agregó el primer ministro israelí, en referencia al Eje de Resistencia Islámica, al cual se refirió como "eje del terror". "Sin embargo, los países que supuestamente se oponen a este eje del terror piden un embargo de armas a Israel. ¡Qué vergüenza!", cuestionó Netanyahu.Además, aseguró que Israel vencerá a sus enemigos "con o sin" la ayuda de sus aliados de Occidente. Previamente, el presidente francés Emmanuel Macron criticó la estrategia que ha seguido Israel en los últimos días, y dijo que Netanyahu simplemente no escuchó sus recomendaciones sobre dejar de atacar el Líbano para evitar una guerra a gran escala en el Oriente Medio. Asimismo, Macron señaló que Tel Aviv debe dejar de recibir armas, aunque no mencionó explícitamente a Estados Unidos como el mayor aliado bélico y político del país hebreo. "El Líbano no puede convertirse en un nuevo Gaza", dijo Macron, quien, sin embargo, sí está a favor de enviar armas a Ucrania. Según el líder francés, la prioridad para Tel Aviv debe ser buscar una "solución política" en Gaza y en el Líbano, aunque para ello sea necesario que los aliados "dejen de entregar armas" al Ejército israelí. Y en ese sentido, recordó que París no ha enviado ayuda militar a Israel.

https://noticiaslatam.lat/20241005/macron-critica-a-netanyahu-por-ataques-israelies-al-libano-un-resentimiento-esta-naciendo-1158027000.html

israel

líbano

irán

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

benjamín netanyahu, israel, hizbulá, hamás, líbano, irán, emmanuel macron, política, francia, 📰 escalada entre israel e irán, 📰 conflicto palestino-israelí