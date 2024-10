https://noticiaslatam.lat/20241005/moscu-acusa-que-berlin-impide-investigacion-de-sabotaje-a-gasoductos-nord-stream-1158007958.html

Moscú acusa que Berlín impide investigación de sabotaje a gasoductos Nord Stream

Moscú acusa que Berlín impide investigación de sabotaje a gasoductos Nord Stream

Sputnik Mundo

05.10.2024

"Alemania, a sabiendas o no, actúa como un 'saboteador', bloqueando, en esencia, cualquier paso de la comunidad internacional destinado a establecer las circunstancias del atentado contra los Nord Stream y castigar a sus autores intelectuales y materiales", dijo el embajador en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Según Nebenzia, Estados Unidos no permitió, por "falta de cooperación", que el CSNU acordara un proyecto de declaración sobre la voladura de las tuberías. Nebenzia calificó la actual investigación de sabotaje como no transparente para Moscú y denunció que las solicitudes rusas para brindar asistencia jurídica fueron ignoradas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas. Según la investigación de la revista alemana Spiegel, la operación para volar los gasoductos se llevó a cabo por un grupo de buceadores ucranianos civiles y fue dirigida y planificada por el exagente de los servicios especiales de Ucrania Román Chervinski. Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de EEUU colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Citando a fuentes con conocimiento directo de la planificación operativa de los ataques, Hersh acusó a los militares noruegos de activar los explosivos tres meses después, causando serios daños a las tuberías que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico. Hersh subrayó que el presidente de EEUU, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

