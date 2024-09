https://noticiaslatam.lat/20240928/moscu-denuncia-incumplimiento-de-obligacion-de-investigar-el-sabotaje-contra-nord-stream-1157843618.html

Moscú denuncia incumplimiento de obligación de investigar el sabotaje contra Nord Stream

Moscú denuncia incumplimiento de obligación de investigar el sabotaje contra Nord Stream

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Las obligaciones de investigar el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream según acuerdos internacionales no se cumplen a pesar de los... 28.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-28T06:08+0000

2024-09-28T06:08+0000

2024-09-28T06:28+0000

internacional

rusia

maría zajárova

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

nord stream 2

nord stream

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/1c/1157843770_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_c0d9a4c246cdf2a6b0257e634ff23195.jpg

Asimismo, subrayó que "las obligaciones no se cumplen a pesar de los repetidos llamamientos de la Federación de Rusia". Suiza, donde está registrado el operador de los gasoductos, "ni siquiera intentó investigar el ataque terrorista", mientras Dinamarca y Suecia, "en cuyas zonas económicas exclusivas se registraron las explosiones, finalizaron de manera rápida sus investigaciones sin publicar resultados" y afirmaron que los entregaron a Alemania, señaló Zajárova. Indicó que por su parte el país germano, donde se encuentra el punto final de ambos gasoductos, hasta el momento no informó a la comunidad internacional sobre resultados positivos de la investigación, sus órdenes de detención de los sospechosos no se ejecutaron y, "como resultado, al menos un sospechoso que se encontraba en Polonia, según la fiscalía polaca, logró escapar al territorio de Ucrania". Moscú, continuó, envió en repetidas ocasiones solicitudes de asistencia jurídica a países europeos exigiendo ayuda en la investigación rusa del ataque terrorista que fueron rechazadas "bajo pretextos inventados o sin explicación alguna", lo que "contradice las obligaciones legales internacionales de estos Estados".El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas. Según la investigación de la revista alemana Spiegel, la operación para volar los gasoductos se llevó a cabo por un grupo de buceadores ucranianos civiles y fue dirigida y planificada por el exagente de los servicios especiales de Ucrania Román Chervinski. Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN. Citando a fuentes con conocimiento directo de la planificación operativa de los ataques, Hersh acusó a los militares noruegos de activar los explosivos tres meses después, causando serios daños a las tuberías que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico. Hersh subrayó que el presidente de EEUU, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

https://noticiaslatam.lat/20240926/biden-en-persona-el-jefe-de-la-duma-rusa-acusa-a-eeuu-de-estar-detras-del-sabotaje-al-nord-stream-1157796480.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, maría zajárova, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, nord stream 2, nord stream