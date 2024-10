https://noticiaslatam.lat/20241005/de-la-crisis-a-la-autosuficiencia-hallazgo-de-gas-natural-cambia-las-perspectivas-de-colombia-1158006951.html

De la crisis a la "autosuficiencia": hallazgo de gas natural cambia las perspectivas de Colombia

De la crisis a la "autosuficiencia": hallazgo de gas natural cambia las perspectivas de Colombia

El 3 de octubre, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol confirmó que el yacimiento offshore Sirius, antes conocido como Uchuva 2, tiene un potencial de 6 terapies cúbicos. Según el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, se trata de reservas 2,5 veces mayores que las que ya tiene actualmente el país.Para Rodríguez-Portillo, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, se trata de "noticias bastante alentadoras, especialmente por la coyuntura en la que está el país". En efecto, Colombia no solo atraviesa un déficit en el abastecimiento de gas natural, generado no solo por un aumento en el consumo energético de la población colombiana sino como consecuencia de que la sequía obliga a destinar el gas natural a la generación de energía termoeléctrica.En efecto, Colombia ya lleva dos décadas buscando gas natural en aguas del Caribe, fundamentalmente en lo que se denomina el Bloque Tayrona, un área de 4,4 millones de hectáreas ubicada frente a la costa caribeña de Colombia. El primer contrato se firmó en 2004 con las empresas Ecopetrol, la brasileña Petrobras y la multinacional ExxonMobil, pero desde entonces el trabajo ha sido lento. Por ejemplo, el potencial del pozo Orca 1 se definió en 2014 pero recién comenzaron las perforaciones en 2023.Los últimos hallazgos en la zona incluyen a Uchuva 1, que en 2022 fue catalogado por el entonces presidente Iván Duque (2018-2022) como "el hallazgo más importante de gas en 30 años". Sirius, el anunciado ahora, anteriormente era denominado como Uchuva 2 y también complementa el Bloque Tayrona, operado por Petrobras, dueña del 44,44% de las acciones (el restante 55,56% están en manos de Ecopetrol).Autosuficiencia a largo plazoA pesar del optimismo, Rodríguez-Portillo enfatizó que "todavía queda trabajo por hacer" para que Colombia pueda producir en el yacimiento y que ese gas natural llegue a los colombianos. El primer punto es el "proceso de licenciamiento ambiental" que, recordó el experto, incluirá "no menos de 116 consultas previas" con las comunidades que habitan en esa zona, dividida entre los departamentos de La Guajira y Bolívar, en el norte colombiano.Ese proceso también comprenderá la construcción de un gasoducto que conecte la plataforma marítima con la costa colombiana, donde las empresas también tendrán que instalar "una serie de infraestructuras para el almacenamiento y la comprensión del gas", apuntó el experto a tiempo de recordar que esta primera etapa podría demandar entre uno y un año y medio.En efecto, el comunicado oficial divulgado por el Ministerio de Energía y Minas de Colombia consigna que, según las primeras estimaciones de Petrobras, Sirius comenzará a ser explotado recién entre 2029 y 2030, con cuatro pozos productores que tendrían una producción de 13,3 millones de metros cúbicos diarios durante los primeros 10 años. En 2031 comenzarían a operar dos pozos más con una producción adicional de 15 millones de metros cúbicos diarios.Para el experto, es fundamental que Colombia logre "blindar este proyecto y que se reconozca como estratégico" para poder "avanzar de manera decidida" a pesar de posibles cambios coyunturales, ya que su potencial permitiría al país sudamericano "tener una tranquilidad en términos de autosuficiencia de gas en el mediano y largo plazo".Aun así, Colombia debería resolver el problema de su abastecimiento de gas natural en el presente. "El resto es cómo aseguramos la autosuficiencia de aquí a que estos proyectos entren en etapa de producción", remarcó.En ese marco, el experto consideró que el país debería aprovechar las posibilidades de explotar posibles reservas de gas natural onshore, es decir, dentro del territorio terrestre colombiano. Rodríguez-Portillo opina que existen zonas del país en que podrían desarrollarse proyectos "en el corto plazo", valiéndose de infraestructura existente y a partir de "contratos que tengan la exploración de gas como objetivo principal". Actualmente, las principales reservas de gas colombianas en tierra firme se encuentran en los departamentos de Casanare, con el 49%, La Guajira, con el 20% y Córdoba, con el 9%.La "coexistencia energética"Rodríguez-Portillo considera que el nuevo escenario debería ser un aliciente para que Colombia haga "una reflexión" sobre cómo articular sus reservas de hidrocarburos con la transición hacia energías renovables, uno de los objetivos del Gobierno de Gustavo Petro.En ese sentido, el experto defendió la importancia de una "coexistencia energética" que aproveche la "autosuficiencia" que los hidrocarburos pueden darle a Colombia para impulsar otras fuentes como la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, la geotermia o el hidrógeno blanco.

