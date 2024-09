https://noticiaslatam.lat/20240928/la-caida-de-acciones-de-ecopetrol-abre-debate-sobre-el-futuro-de-la-petrolera-colombiana-1157835222.html

La caída de acciones de Ecopetrol abre debate sobre el futuro de la petrolera colombiana

La gestión de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol se encuentra en la mira luego de que sus acciones cayeran en Wall Street. El economista Diego Cortés... 28.09.2024

En medio de una sequía extrema que, entre otras afectaciones, complica el abastecimiento de gas natural en Colombia, la petrolera estatal Ecopetrol afronta una caída del precio de sus acciones que ponen en jaque no solo a una de las empresas más importantes del país sino a uno de los brazos estratégicos del Gobierno de Gustavo Petro.En efecto, un informe del banco estadounidense JP Morgan ilustró un panorama negativo para la petrolera estatal colombiana y bajó la calificación de sus acciones. Según consignó la consultora Valora Analitik, el informe puso a las acciones de Ecopetrol en Wall Street un precio objetivo de 8,50 dólares, un 30% por debajo del precio objetivo marcado anteriormente.El informe tuvo una rápida repercusión en los mercados y produjo una caída de cerca de un 5% de las acciones de Ecopetrol en Wall Street. Algo similar ocurrió en la Bolsa de Valores de Colombia, donde las acciones también cayeron arrastradas por el informe y lo ocurrido en el mercado de Nueva York.A través de un comunicado, Ecopetrol intentó relativizar la situación, asegurando que el precio de sus acciones "está influenciado por factores externos e internos" y que los análisis no pueden hacerse "de forma aislada" sin tomar en cuenta todos los elementos. En ese sentido, la firma señaló que en las últimas semanas las acciones de la petrolera estuvieron influenciadas por la caída de un 7% en el precio de referencia Brent.Para la empresa, además, el informe no refleja la situación real de la empresa, cuyos directivos mantendrán, según el comunicado, reuniones "con inversionistas y representantes de la banca internacional" que han manifestado "interés en los proyectos de la compañía".En diálogo con Sputnik, el magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Diego Cortés Valencia indicó que los principales problemas consignados por JP Morgan radican en elementos que están por fuera de la órbita de la propia compañía, como los problemas de seguridad derivados de la actividad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el paro de transportistas de cinco días que afectó al país a comienzos de septiembre como consecuencia del aumento del diésel.De todos modos, consideró que también influyeron otros aspectos que afectan a la compañía desde hace meses como las investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su contra por el manejo de fondos durante la campaña electoral de Gustavo Petro, de la que Roa era gerente.En ese sentido, Cortés Valencia señaló que, si bien la producción de petróleo no ha caído en los últimos años, a la compañía le ha costado cumplir con los aumentos en sus metas de producción que se ha fijado, algo que se convierte en un desafío en tiempos en que el precio del barril Brent va a la baja.Por ejemplo, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo en el mes de junio que la intención del Gobierno colombiano es alcanzar una producción de 1 millón de barriles diarios, aunque Ecopetrol mantiene las previsiones de culminar el 2024 con cerca de 730.000 barriles por día.Volver a la exploración de hidrocarburosPara Cortés Valencia, una de las claves detrás del deterioro de Ecopetrol es la propia decisión del Gobierno de Gustavo Petro de no otorgar nuevas habilitaciones para la exploración de hidrocarburos en el país, una de las metas que el mandatario se había puesto desde su asunción para favorecer la transición hacia energías renovables.Por esa razón, el experto considera que la llave para intentar revertir la situación de la petrolera colombiana está en las "señales" que la administración de Petro pueda hacer a los mercados. "Creo que un cambio en la posición en torno a la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas sería fundamental para cambiar esa dinámica de desvalorización", subrayó.La urgencia de esta cuestión puede verse, por ejemplo, en los desafíos que Ecopetrol está teniendo para mantener el abastecimiento de gas natural ante un incremento de la demanda ocasionada por la falta de lluvias y la necesidad de recurrir a la generación termoeléctrica. A mediados de septiembre, la empresa debió suspender el suministro de gas natural destinado a vehículos para poder destinarlo en su totalidad a la generación de energía eléctrica.A mediano y largo plazo, Ecopetrol también debería apostar por "una estrategia de diversificación de inversiones que le permita ser competitiva y sostenible", añadió Cortés Valencia. Eso será fundamental, según el economista, teniendo en cuenta la intención del Gobierno colombiano de que la propia compañía asuma las futuras apuestas por energía renovables.Cortés Valencia recordó que, al ser la empresa más importante del país en términos económicos, el resultado de Ecopetrol se vuelve de suma importancia para toda la economía colombiana, sobre todo por su incidencia en el precio de los combustibles y su impacto en rubros como los alimentos. Además, recordó que un mal resultado fiscal de Ecopetrol también repercutirá en las posibilidades de que el Estado colombiano atienda a otros sectores de la economía.

