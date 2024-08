https://noticiaslatam.lat/20240821/un-mensaje-hacia-el-mundo-que-esperar-del-decreto-que-impide-a-colombia-vender-carbon-a-israel-1156945866.html

"Un mensaje hacia el mundo": ¿qué esperar del decreto que impide a Colombia vender carbón a Israel?

"Un mensaje hacia el mundo": ¿qué esperar del decreto que impide a Colombia vender carbón a Israel?

21.08.2024

Si bien ya había concretado en mayo la ruptura de relaciones con Israel, el presidente Petro instrumentó ahora una nueva medida para manifestar su repudio a los ataques de fuerzas de Israel en la Franja de Gaza. A través de un decreto, el Gobierno colombiano prohibió todas las exportaciones de carbón colombiano a Israel.El decreto se justifica alegando que "la República de Colombia considera que las operaciones militares en contra del pueblo palestino representan una transgresión a una norma imperativa del derecho internacional", al tiempo que consigna que, de acuerdo a datos de Naciones Unidas, las acciones de Israel en Gaza han dejado un saldo de más de 32.000 palestinos muertos, incluyendo mujeres y niños.El texto también recuerda que más del 90% de las exportaciones de Colombia a Israel son de carbón, que no solo es utilizado como insumo energético sino también como "recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas y la fabricación de provisiones para uso militar".En sintonía con el texto del decreto, aunque más explícito, el propio Petro agregó a través de X que "con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina".En diálogo con Sputnik, el analista internacional colombiano Manuel Rayran subrayó que es "una medida fuerte" la que adoptó Petro, pero que "no sorprende" en relación a los sucesivos pasos dados por el mandatario colombiano en relación con la situación entre Israel y Palestina. En efecto, en lo que va de 2024, Petro dispuso la suspensión de la compra de armamento israelí, luego declaró la ruptura de relaciones entre ambos países y, finalmente, respaldó la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.El experto reconoció que, probablemente, Israel tenga "otros proveedores de carbón que puedan suplir el faltante de Colombia y que no cortaron sus relaciones". De todos modos, la acción coloca a Colombia en una selecta lista de países que "buscan ir más allá de la retórica" en su decisión de responsabilizar a Israel por las muertes ocurridas en Gaza. En Sudamérica, por ejemplo, ese listado solo incluiría también a Bolivia, el único otro país de la región que cortó sus relaciones con Tel Aviv.Para Rayran, este tipo de acciones demuestran la convicción de Petro de mostrarse como un referente internacional, algo que también ha buscado hacer más recientemente con sus intentos de mediación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. "Desde que llegó al poder buscó ser un líder regional", apuntó el analista.En ese camino, Petro podría buscar acercarse a la relevancia internacional que tiene el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien también ha buscado ser una voz relevante en el mundo en la condena a las acciones de Israel en Gaza y, junto con Petro, también busca una salida a la tensión política en Venezuela. De todos modos, Rayran subrayó que el mandatario brasileño mantiene "una trayectoria mucho más amplia" y mayor proyección internacional que su par colombiano.Pérdidas económicas y críticas políticasPero la postura de Petro también le trajo cuestionamientos dentro de Colombia, principalmente por parte de dirigentes del Centro Democrático, fuerza política de los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), que criticaron las pérdidas económicas que la medida puede representar para el sector exportador colombiano.El propio decreto que prohíbe las exportaciones consigna, por ejemplo, que el país sudamericano hizo exportaciones a Israel por un total de 375 millones de dólares entre enero y agosto de 2023. De ese total, un 93% —es decir unos 348 millones de dólares— correspondieron a las ventas de carbón. La Asociación Colombiana de Minería asegura que la pérdida total corresponderá al 5% de todo el carbón exportado por Colombia, unos 447 millones de dólares. Además, el país perderá unos 650.000 millones de pesos colombianos (unos 162 millones de dólares) más por conceptos de regalías e impuestos.De todos modos, el analista enfatizó que hay aspectos de esta política que "no son nuevos" y encuentran eco en mandatarios anteriores de Colombia como Juan Manuel Santos (2010-2018), que en las últimas horas de su mandato ordenó el reconocimiento oficial de Colombia al Estado palestino.Además, quitó trascendencia a que la postura de Petro le gane a Colombia problemas diplomáticos con EEUU, uno de los históricos aliados de la política exterior del país sudamericano.En esa línea, Rayran sostuvo que Washington no dejará de lado los acercamientos a Colombia debido a su fuerte interés en elementos clave de la agenda bilateral con Bogotá como "el narcotráfico o temas comerciales".

