Biden dice que no apoya ataque al complejo nuclear iraní: ¿Hay que creerle o prepararse?

EEUU no apoyaría un ataque de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán. Lo afirmó el presidente, Joe Biden. Previamente, el ex primer ministro de... 04.10.2024, Sputnik Mundo

¿Escalar el conflicto?Ante la consulta acerca de si EEUU respaldaría ataques contra infraestructuras nucleares y energéticas de Irán, Biden dijo que "la respuesta es que no. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer, pero los siete de nosotros [por el G7] estamos de acuerdo en que tienen derecho a responder, pero deben hacerlo proporcionalmente", zanjó."El Estado de Israel tiene que ser muy caradura para hablar de seguridad, para hablar de responder, cuando ellos agreden todos los días a todos los países. Ocupan territorio de Siria, del Líbano, ocupan territorio palestino. Bombardean indiscriminadamente a la población de Siria, Líbano, Palestina, Gaza. Han bombardeado Embajadas de Irán, han atacado a personal de Irán, acaban de matar a un general de Irán. Han matado a científicos, ¿y hablan de responder?", se pregunta el analista internacional Nicola Hadwa.El experto apunta que "ellos [los israelíes] recibieron por primera vez una buena paliza que le dieron al 'matón del barrio', a ese gángster que acostumbraba a abusar de sus vecinos. Ahora por fin le salió 'la horma de su zapato'". Previamente, el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, llamó a las Fuerzas Armadas de su país a atacar el complejo nuclear de Irán y su infraestructura energética, afirmando que tras el ataque masivo de misiles contra territorio israelí, Tel Aviv ha obtenido una gran oportunidad para reconfigurar Oriente Medio.Nicola califica estas amenazas como bravatas. "Ellos también son bastante frágiles al respecto, tienen la central de producción de Dimona y tienen también producción nuclear. Entonces no veo que sean inmunes a nada, sobre todo con lo que les demostró Irán: de los misiles lanzados solamente interceptaron el 5%. De modo que ellos también son bastante frágiles", señala Hadwa.En este contexto, según recoge la agencia iraní SNN, el canciller persa, Seyyed Abbas Araghchi, volvió a enfatizar la firme postura del país ante las amenazas por parte de Israel en cuanto a una posible respuesta al ataque de Teherán contra el país hebreo, incidiendo en que "cualquier país que dé su espacio aéreo a nuestros enemigos es considerado un enemigo para nosotros". Afirmó asimismo que el ataque contra objetivos en Israel ha sido "completamente defensivo".

