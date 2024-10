"Si Israel ataca infraestructura petrolera persa, Irán cerrará estrecho de Ormuz para sus enemigos"

https://noticiaslatam.lat/20241003/si-israel-ataca-infraestructura-petrolera-persa-iran-cerrara-estrecho-de-ormuz-para-sus-enemigos-1157982716.html

Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores israelí advirtió que Tel Aviv no se quedará con los brazos cruzados tras los ataques masivos de Irán.

Alta tensión: Israel lanza una amenaza, Irán le devuelve una sentenciaKatz se pronunció a través de su cuenta de X: "El apoyo y la solidaridad de los líderes y las naciones de todo el mundo nunca serán olvidados. Sabemos quiénes son nuestros amigos. Hoy, el régimen del Ayatolá ha cruzado la línea roja y el Estado de Israel no permanecerá en silencio ante el brutal ataque de Irán contra nuestros ciudadanos. Todo el mundo libre debe apoyar a Israel para detener el eje del mal iraní, antes de que sea demasiado tarde".En este escenario, el portal Axios, que cita a funcionarios israelíes, informó que Israel planea lanzar en los próximos días una "represalia significativa" contra Irán. Los objetivos podrían incluir instalaciones de producción de petróleo y otros puntos estratégicos. Asimismo, según Axios, podrían producirse asesinatos selectivos y la inutilización de sistemas de defensa antiaérea iraníes.De acuerdo a informes, Tel Aviv quiere coordinarse primero con Washington. Pese a tener la intención de responder por su cuenta, un potencial nuevo ataque iraní requeriría de una cooperación defensiva con el Mando Central de EEUU y de su apoyo operativo, incluyendo más municiones, informó una fuente al medio.En este contexto, desde Teherán lanzaron un mensaje: "En caso de intervención directa de los países que apoyan al régimen [de Israel] sus centros e intereses en la región también se enfrentarán a un poderoso ataque de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. Tras las acciones ilegítimas del régimen sionista, asesinando a nuestros asesores militares en Siria y el Líbano, y asesinando a los líderes de la resistencia, especialmente a los mártires Ismaíl Haniyá [exlíder de Hamás] y Hassan Nasrallah [exlíder de Hizbulá], y especialmente sus masacres en la Franja de Gaza y el Líbano, era necesaria una dura respuesta militar”. Aseguran también que en los últimos 45 años, nunca han iniciado ninguna guerra, pero no dudarán en actuar en defensa propia con “una fuerza y un poder ejemplares"."Lo que queda claro por parte de Irán es que la argumentación que ha hecho es de una gran solidez, porque los objetivos del ataque a Israel no ha sido población civil como hace Israel con las poblaciones de Gaza, Cisjordania y libanesa. Sus objetivos han sido exclusivamente militares", concluye Luque.

