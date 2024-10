https://noticiaslatam.lat/20241002/la-respuesta-comedida-de-iran-no-debe-ser-confundida-con-debilidad-1157929602.html

La respuesta comedida de Irán no debe "ser confundida con debilidad"

La respuesta comedida de Irán no debe "ser confundida con debilidad"

Sputnik Mundo

Irán actúa con prudencia y cautela para no provocar una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio, apuntan expertos a Sputnik, al comentar el ataque iraní... 02.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-02T11:44+0000

2024-10-02T11:44+0000

2024-10-02T11:44+0000

defensa

israel

irán

📰 escalada entre israel e irán

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/01/1157914662_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7475a3442dc15c50dc3a030d3704e393.jpg

Asimismo, agrega que Teherán no tiene intención de iniciar una confrontación directa con Washington. Debido a esto, sus acciones para resistir las ofensivas israelíes en Oriente Medio serán "muy bien planificadas", cree."Cualquier ataque contra Israel —incluso de represalia, incluso en defensa propia— llevaría a EEUU a la guerra, a menos que la respuesta sea muy meditada, muy bien planificada, y no una especie de bombardeo de saturación. No el tipo de cosa que Israel está llevando a cabo en el Líbano y [la Franja de] Gaza", destaca.De acuerdo con el interlocutor de la agencia, el país iraní no cuenta con un arreglo instantáneo de la situación en la región y la supresión inmediata de la agresión israelí, sino que "está jugando a largo plazo".La escritora y periodista independiente Esther Iverem coincide con esa valoración y señala que muchos observadores predijeron que "este ataque [del 1 de octubre] sería mucho mayor"."Ese ataque anterior fue casi como una exhibición para hacer saber a Israel que 'no solo somos capaces de golpearles, sino que podemos golpearles con fuerza. Nuestros misiles pueden atravesar sus numerosas capas de defensa incluso con todos sus protectores en la OTAN y en EEUU, básicamente derribando la mayoría de esos proyectiles clave para ustedes; nuestros misiles principales alcanzan sus objetivos y los alcanzan con precisión y fuerza'", comentó la periodista, resumiendo la perspectiva de Teherán.Irán lanzó el 1 de octubre un considerable ataque de represalia contra Israel en una operación, cuyo nombre en clave es Operación Promesa Verdadera II.Mientras el ataque del país en abril demostró la capacidad de Teherán para penetrar la Cúpula de Hierro de Israel, el ataque del 1 de octubre cumplió su promesa de seguir con algo más sustancial si se le provocaba. Irán declaró haber atacado tres bases militares israelíes en un ataque que, al según las declaraciones de Teherán, alcanzó a varios aviones de combate F-35. Por su parte, Irán declaró que durante el ataque desplegó su misil hipersónico Fattah-2, que puede maniobrar a una velocidad de más de 16.000 kilómetros por hora. Los analistas sostienen que EEUU tendría problemas para reponer con frecuencia el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel durante un conflicto prolongado.

https://noticiaslatam.lat/20241001/ataque-contra-israel-se-hizo-de-conformidad-con-los-derechos-legitimos-senala-presidente-irani-1157919424.html

https://noticiaslatam.lat/20241001/consejo-de-seguridad-de-la-onu-tendra-sesion-extraordinaria-sobre-oriente-proximo-1157921434.html

israel

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

John Miles

John Miles

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

John Miles

israel, irán, 📰 escalada entre israel e irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis