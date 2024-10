https://noticiaslatam.lat/20241002/israel-no-tiene-la-profundidad-estrategica-para-librar-guerras-de-desgaste-1157928884.html

Israel "no tiene la profundidad estratégica" para librar guerras de desgaste

Israel no sería capaz de librar guerras contra múltiples enemigos, pese al respaldo de EEUU, subraya a Sputnik el exanalista de la CIA Larry Johnson.

"Israel impone la prohibición de difundir las noticias. No quieren que se haga pública la información sobre lo ocurrido. Pero Irán se cuidó de no atacar y poner en riesgo a cientos o miles de civiles israelíes", señala.En su opinión, Irán no iba a actuar como Israel, porque "se considera a sí mismo realmente más humano y honesto".Los misiles iraníes destruyeron más de una veintena de cazas de quinta generación F-35 de la Fuerza Aérea Israelí, informaron medios de Irán. En este contexto, el analista compara el sistema israelí Cúpula de Hierro con el sistema antiaéreo estadounidense Patriot, explicando que EEUU es incapaz de reponer los misiles del sistema de defensa con la rapidez suficiente para permitir a Israel librar una larga guerra de desgaste.Johnson subraya que Irán se vio obligado a atacar a Israel tras las falsas garantías dadas por Washington de que el Estado judío cesaría los ataques contra sus vecinos luego del asesinato del jefe de la Oficina Política del movimiento palestino Hamás, Ismaíl Haniyá. En este sentido, el experto cree que Israel intentaría utilizar algunas armas convencionales contra Irán, "pero fracasará".El analista sugiere que la parte israelí no sería capaz de emprender acciones militares contra múltiples enemigos, aunque contara con el respaldo de EEUU. En sus palabras, el Estado judío "no tiene la profundidad estratégica" necesaria para librar guerras de desgaste."[Israel] no podrá acabar con Hizbulá en una semana. Ni siquiera podrá acabar con Hamás en 12 meses, ni con Siria, ni con los hutíes, ni con Irán. Eso es lo que el país judío no entiende. No es capaz de sostenerse en estas operaciones durante un largo período de tiempo", explica Johnson.Las tensiones en Oriente Medio se producen en un momento en que los demócratas intentan mantener la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre. En este contexto, el exanalista de la CIA enfatiza que "la política dictará muchas decisiones militares estratégicas".Las FFAA de Irán lanzaron el 1 de octubre una tanda de misiles contra Israel en represalia por los actos israelíes, confirmó el presidente del país persa, Masud Pezeshkián.El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI, la unidad de élite de las Fuerzas Armadas) precisó que el ataque masivo con misiles balísticos estuvo dirigido contra importantes objetivos militares de Israel, en concreto, bases militares y la sede del Mossad, la agencia de inteligencia israelí.

