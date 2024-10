https://noticiaslatam.lat/20241002/torturan-a-un-preso-ruso-en-ucrania-y-exigen-a-su-familia-cometer-un-atentado-terrorista-1157943381.html

Torturan a un preso ruso en Ucrania y exigen a su familia cometer un atentado terrorista

MOSCÚ (Sputnik) — Militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania están torturando a un prisionero de guerra ruso, exigiendo a su familia que cometa un acto... 02.10.2024

La fuente también facilitó a Sputnik un video en el que se ve al prisionero de guerra ruso tendido en el suelo en una habitación que parece ser un garaje o un sótano.El hombre detrás de la cámara le llama "soldado Poliy, prisionero", y el hombre asiente. Inmediatamente después, un hombre no identificado, que no aparece en la toma, comienza a golpear al ruso con una porra.Durante un minuto entero golpea las piernas, los brazos, la espalda y la cabeza del cautivo, pese a sus gritos.El Ejército ucraniano, las formaciones nacionalistas y los mercenarios han sido acusados en repetidas ocasiones de ejecutar y torturar a prisioneros. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció, el 1 de octubre, que las Fuerzas Armadas ucranianas torturan a prisioneros de guerra rusos en lugares de detención no oficiales, como garajes y sótanos.Según el informe, más de la mitad de los prisioneros de guerra rusos en Ucrania entrevistados por la oficina han sido sometidos a tortura.Los datos de la organización muestran que la tortura fue utilizada por las unidades del ejército ucraniano o las fuerzas de seguridad ucranianas en Kiev y la región de Járkov, así como en los territorios controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania de las regiones de Jersón, Zaporozhie, Lugansk y Donetsk.Al mismo tiempo, la Fiscalía General de Ucrania no ha procesado a nadie por el asesinato o la tortura de prisioneros de guerra rusos.

