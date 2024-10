https://noticiaslatam.lat/20241002/moscu-tacha-de-bofetada-al-consejo-de-seguridad-declarar-a-guterres-persona-non-grata-1157947741.html

Moscú tacha de "bofetada" al Consejo de Seguridad declarar a Guterres 'persona non grata'

Moscú tacha de "bofetada" al Consejo de Seguridad declarar a Guterres 'persona non grata'

ONU (Sputnik) — La decisión de Israel de declarar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como 'persona non grata' es una "bofetada" al Consejo de...

"La noticia sobre la declaración del secretario general de la ONU como persona non grata en Israel, es una decisión inaudita y en sumo grado desvergonzado, es una bofetada a la ONU y a todos nosotros. Llamamos (…) a reaccionar a ese indignante hecho", subrayó Nebenzia en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.El Ministerio de Exteriores de Israel declaró a Guterres persona non grata y le prohibió entrar en el país. Según comentó el titular de Exteriores israelí, Guterres no condenó el ataque con misiles de Irán y, por tanto, "no merece pisar el suelo de Israel".Además, Guterres fue acusado de apoyar a los combatientes del movimiento palestino Hamás que incursionaron en Israel el 7 de octubre de 2023.El 1 de octubre por la noche, Irán lanzó decenas de misiles contra el territorio de Israel, que, según los medios iraníes, alcanzaron varios objetivos militares y de seguridad. Según el presidente iraní, Masud Pezeshkián, el ataque fue una respuesta legítima a las acciones israelíes "en aras de la paz y la seguridad de Irán y la región". Rusia responsabiliza a Israel de agravar el conflicto con el asesinato de líder de HizbuláIsrael agravó el conflicto en Oriente Medio con el asesinato del líder de Hizbulá, Hasán Nasralá, declaró Nebenzia.Además, según el diplomático ruso, los planes de los dirigentes israelíes consisten en "provocar a toda costa un conflicto directo entre su principal adversario regional, Irán, y Estados Unidos"."Lamentablemente, la región de Oriente Medio está cayendo literalmente hacia el abismo de una nueva gran guerra ante nuestros ojos, y el Consejo de Seguridad no hace más que observarlo impotente", añadió el embajador ruso.Nebenzia añadió que "es difícil decir si Washington entiende esto", señalando que hasta ahora la "jugada" se está desarrollando según los deseos de Israel. Agregó que si Israel continúa implementando sus planes, el conflicto podría alcanzar un "nivel de escalada inimaginable".

