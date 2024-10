https://noticiaslatam.lat/20241002/las-demandas-de-seul-a-moscu-son-un-intento-de-justificar-los-preparativos-militares-1157949760.html

Las demandas de Seúl a Moscú son "un intento de justificar" los preparativos militares

MOSCÚ (Sputnik) — Las demandas de Seúl a Moscú son un intento de justificar un aumento sin precedentes de los preparativos militares con componente nuclear a... 02.10.2024

Anteriormente, el Ministerio de Exteriores coreano emitió un comunicado en el que calificaba de "extremadamente irresponsable" la postura esbozada por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el contexto de la resolución sobre Corea del Norte adoptada en la sesión de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La Cancillería rusa enfatizó que "no se puede hablar de ninguna 'desnuclearización' cuando la alianza militar entre EEUU y la República de Corea ha alcanzado el nivel 'nuclear.'" Según el ente diplomático, EEUU y Corea del Sur llevan mucho tiempo construyendo planes para la aplicación conjunta del potencial estratégico estadounidense contra Corea del Norte, y que, junto con Tokio, se dedican a fortalecer una triple alianza, dotándola de funciones similares a las de la OTAN."Son precisamente estos pasos provocadores los que conducen a un aumento de la tensión en la península coreana y crean una amenaza real para la seguridad en el noreste de Asia. La construcción del 'triángulo' de Estados Unidos, la República de Corea y Japón y sus 'juegos nucleares' comenzó mucho antes de que Rusia y Corea del Norte firmaran el nuevo y fundamental Tratado de Asociación Estratégica Integral, al que tanto le gusta referirse Seúl", indicó el ministerio. En este sentido, añadió, las afirmaciones de que la cooperación ruso-norcoreana supuestamente amenaza a alguien no resisten la crítica. En 1992, Corea del Norte y el OIEA firmaron un acuerdo de salvaguardias, seis años después de que Pionyang suscribiera el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, en 1993 Corea del Norte se negó a abrir sus centros nucleares a la inspección, y un año después, se retiró del OIEA. Desde entonces, el organismo ha aprobado anualmente una resolución que insta a Pionyang que elimine cualquier programa de armas nucleares, la última de las cuales fue adoptada la semana pasada. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que el proyecto de resolución del OIEA sobre Corea del Norte tiene un carácter perjudicial, inadecuado y destructivo. Señaló que Moscú comprende la posición de Pionyang de que "el escudo de misiles nucleares y otras medidas de autodefensa" le sirven como base para garantizar la independencia y seguridad nacional.El pasado 19 de junio, Rusia y Corea del Norte firmaron un tratado de asociación estratégica integral.

