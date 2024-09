https://noticiaslatam.lat/20240928/organizaciones-sociales-aliadas-al-gobierno-de-arce-proponen-una-salida-a-los-problemas-economicos-1157842119.html

Organizaciones sociales aliadas al Gobierno de Arce proponen una salida a los problemas económicos

Organizaciones sociales aliadas al Gobierno de Arce proponen una salida a los problemas económicos

Sputnik Mundo

Las organizaciones indígenas y campesinas del Pacto de Unidad se reunieron en El Alto para analizar el panorama posterior a la marcha, liderada por el... 28.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-28T03:55+0000

2024-09-28T03:55+0000

2024-09-28T03:55+0000

américa latina

luis arce

bolivia

evo morales

política

movimiento al socialismo (mas)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/1c/1157842714_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bace7997d6eccfbc5967a28a81a7fa97.jpg

Organizaciones sociales aliadas al Gobierno de Luis Arce se reunieron en la ciudad de El Alto para proyectar lo que viene luego de la marcha encabezada por el expresidente Evo Morales, cuyos seguidores finalmente decidieron no iniciar un bloqueo indefinido de carreteras a partir del 30 de septiembre, como programaban.El nuevo contexto permite a referentes campesinos, indígenas y obreros planear con más tranquilidad los próximos pasos para estabilizar económicamente al país, y también para evaluar qué candidato representará al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de 2025.La última semana en Bolivia concentró tanta presión como no se veía desde 2019, año del golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019), el expresidente y actual presidente del MAS (reconocido por el Tribunal Supremo Electoral), quien desea volver a postularse para las próximas elecciones.Desde el Gobierno de Arce argumentan que una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional prohíbe una nueva candidatura del primer mandatario indígena de Bolivia, pero para los seguidores de Morales sostienen que no está todo dicho, ni legal ni socialmente."El bien del pueblo boliviano"La Marcha para Salvar a Bolivia, encabezada por Morales y sus dirigentes políticos y sociales más cercanos, sirvió para aclarar quién queda de cada lado en la división del MAS. Los seguidores del expresidente analizaron el pasado 26 de septiembre en Cochabamba que la reciente movilización les ayudó a posicionarse positivamente ante el Gobierno de Arce, acechado por la escasez de combustibles y dólares.Por ello, evitaron iniciar las movilizaciones programadas para el 30 de septiembre, con la mirada puesta en no perder el capital social recuperado en las últimas semanas de marcha.Pasado el fragor de los últimos días, las organizaciones sociales del Pacto de Unidad aliadas a Arce se reunieron para aclarar el panorama y definir sus próximas acciones.La cita fue en el Multifuncional Heriberto Gutiérrez, en la Ceja de El Alto, desde donde se tiene un vista panorámica y de ensueño de la ciudad de La Paz. Allí, las bases de Arce volvieron a proclamar como presidente del MAS a Grover García en lugar de Evo Morales, como lo habían decidido en el Congreso arcista de mayo pasado, el cual tampoco fue reconocido por el TSE.Las organizaciones leales a Arce también determinaron otros nueve puntos, que incluyen consejos y propuestas al Gobierno nacional para recuperar la estabilidad económica en el Estado Plurinacional, también a evitar los "intentos de golpe de estado" que Morales impulsaría contra el actual Gobierno.Y detalló que "las conclusiones más importantes se dirigen a conducir a la unidad, también a indicar a nuestro presidente que se realice un control estricto en la importación y exportación de productos agrícolas, asimismo en el control estricto de los productos que salen y entran por la frontera".García puso a disposición a las estructuras de las organizaciones sociales "para que haya más control y el dólar siga bajando de precio, así fortalecer la economía del país… Que haya nuevos trabajos, estrategias y planes para mejorar la economía del país".El encuentro se realizó sin la participación de la prensa, que solamente pudo ingresar al final del ampliado para escuchar la voz de los dirigentes y los 10 puntos de la resolución.Aunque los seguidores de Morales desestimaron realizar bloqueos por el momento, el presidente del MAS aliado a Arce aseguró que "no se van a permitir bloqueos, porque así lo han indicado nuestras organizaciones sociales".Los referentes del Pacto también se manifestaron sobre la renuncia del ministro de Justicia, Iván Lima, la cual era solicitada por los seguidores de Morales, pero también los de Arce: "Hemos determinado en este ampliado que deben ser evaluados los ministros, viceministros, directores, para que demuestren que dan respuestas ante las demandas del pueblo boliviano".Las organizacionesEl ampliado en la Ceja de El Alto se realizó desde las nueve hasta las 17 horas. Hacia el mediodía llegó el presidente Luis Arce, quien se reunió con los máximos dirigentes de las organizaciones del Pacto.Estas son la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), así como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).Además de Arce estuvieron los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Obras Públicas, Edgar Montaño; y de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores. A las pocas horas se retiraron para continuar con sus agendas.El jiliri apu mallku (máxima autoridad) del CONAMAQ se mostró especialmente preocupado por el aumento de precios registrado en los últimos meses. "Nos preocupa que nuestros hermanos campesinos están sufriendo por el costo de la canasta familiar", dijo a Sputnik.Sobre las 10 determinaciones del ampliado de las organizaciones, sostuvo que las y los dirigentes "bajarán a sus provincias, centrales y comunidades para transmitirles lo que hemos debatido hoy aquí".Las determinacionesEn su resolución, las organizaciones leales a Arce conminaron "al TCP y al TSE a reconocer de manera inmediata la directiva de la Dirección Nacional del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) a la cabeza de nuestro hermano Grover García". Caso contrario, "tomaremos las acciones más drásticas que nos permiten nuestros estatutos y reglamentos", indicaron.En otro punto, decidieron "realizar mayor control con la especulación y el agio de los productos de la canasta familiar a través de las instancias llamadas por ley", como el Viceministerio de Defensa del Consumidor y organizaciones de la sociedad civil.También propusieron aplicar "mayor control a la lucha contra el contrabando de alimentos y otros productos en nuestras fronteras a nivel nacional", para lo cual solicitaron el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía y organizaciones sociales.Otro de sus requerimientos pasa por destrabar varias propuestas de ley y créditos estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, justamente por la división interna en el MAS que les impide alcanzar la mayoría absoluta de votos."Condenamos y repudiamos el actuar de diputados y senadores de la Asamblea, por el bloqueo de las leyes que permitan el desarrollo productivo de nuestro Estado Plurinacional. En caso contrario, exigimos la renuncia de estos antipatriotas y pedimos la habilitación de sus suplentes", redactaron.

https://noticiaslatam.lat/20240923/escala-la-tension-en-bolivia-simpatizantes-de-luis-arce-y-de-evo-morales-se-enfrentan--1157689775.html

https://noticiaslatam.lat/20240909/arce-la-escasez-de-carburantes-y-divisas-en-bolivia-por-caida-de-produccion-de-gas-y-petroleo-1157377797.html

https://noticiaslatam.lat/20240926/bolivia-deja-de-exportar-gas-natural-a-argentina-luego-de-18-anos-1157803824.html

https://noticiaslatam.lat/20240918/mas-dea-mas-narco-bolivia-rechaza-las-criticas-a-su-lucha-contra-las-drogas-formuladas-por-eeuu-1157594037.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

luis arce, bolivia, evo morales, política, movimiento al socialismo (mas), 💬 opinión y análisis