"Biden en persona": el jefe de la Duma rusa acusa a EEUU de estar detrás del sabotaje al Nord Stream

"Biden en persona": el jefe de la Duma rusa acusa a EEUU de estar detrás del sabotaje al Nord Stream

Washington y el mandatario de EEUU, Joe Biden, están detrás del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, señaló el presidente de la Cámara Baja del... 26.09.2024

Al mismo tiempo, lamentó que "a Rusia no la dejan conocer la evolución de la investigación, dilatando el proceso al máximo, para ocultar las pruebas"."Los detalles no se han revelado hasta el día de hoy. Casi todas las peticiones de Rusia fueron denegadas. Y las diversas versiones de los hechos que se presentaron a veces solo provocaron risas. No será posible culpar a algún 'grupo proucraniano' y a buzos civiles", añadió el presidente de la Duma Estatal.El funcionario ruso instó a "llevar ante la justicia a los inspiradores y autores materiales del sabotaje contra el Nord Stream", delito que, según él, "no prescribe".En cuanto a las consecuencias de los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream, indicó que la nación más afectada por el sabotaje es Alemania, con su economía en recesión, la caída del PIB, el recorte de producción industrial y las quiebras en máximos de la última década. Hoy en día, agregó, el gas sale un 84% más caro a los alemanes que pagan, de esta manera, por el ataque contra el Nord Stream.Hablando de los dirigentes, Volodin señaló que uno de ellos ya se retiró cobardemente de la carrera electoral, terminando en silencio su mandato presidencial, mientras que el otro, como muestran los resultados de las elecciones regionales, está destinado al mismo futuro.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. A su vez, Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y a compartir con ella los resultados de sus pesquisas. Según la investigación de la revista alemana Spiegel, la operación para volar los gasoductos se llevó a cabo por un grupo de buceadores ucranianos civiles y fue dirigida y planificada por el exagente de los servicios especiales de Ucrania Román Chervinski. Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN.Citando a fuentes con conocimiento directo de la planificación operativa de los ataques, Hersh acusó a los militares noruegos de activar los explosivos tres meses después, causando serios daños a las tuberías que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico. Hersh subrayó que el presidente de EEUU, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

