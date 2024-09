Diputados opositores a AMLO envían carta a España para dar la "bienvenida" a Felipe VI

https://noticiaslatam.lat/20240927/diputados-opositores-a-amlo-envian-carta-a-espana-para-dar-la-bienvenida-a-felipe-vi-1157812454.html

La coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara baja mexicana, Noemí Luna Ayala, dijo ante medios que la misiva fue dirigida al embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, y agregó que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "falló al deteriorar" las relaciones diplomáticas entre ambos países.La legisladora de Acción Nacional indicó que la actual Administración comete un error al buscar "venganzas de hace siglos", pues, comentó que se deben buscar buenas relaciones con España y todos los países. Aseguró además que no han recibido respuesta a la carta y señaló que el presidente mexicano "no entiende al mundo".El 1 de marzo de 2019, meses después de haber asumido como presidente, López Obrador mandó una misiva al rey Felipe VI y al papa Francisco para que se ofrecieran disculpas por los agravios cometidos contra los pueblos indígenas durante la Conquista española de 1521. Sin embargo, esta no fue respondida por la monarquía española.Este martes 24 de septiembre, el Gobierno de España informó que no enviará a ningún representante a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alegando que el rey Felipe VI fue excluido de la ceremonia.En un comunicado, la cancillería del país ibérico tildó de "inaceptable" la exclusión del monarca español, por lo que decidió "no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel".Por su parte, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, próxima jefa del Estado mexicano, aclaró que dicha decisión obedeció a que la carta enviada por el presidente López Obrador en 2019 "no mereció respuesta alguna de forma directa", como corresponde a la "mejor práctica diplomática" entre México y España.

