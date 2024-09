https://noticiaslatam.lat/20240916/luis-arce-acusa-a-evo-morales-de-buscar-acortar-su-mandato-con-anuncios-de-bloqueos-1157540828.html

Luis Arce acusa a Evo Morales de buscar acortar su mandato con anuncios de bloqueos

Luis Arce acusa a Evo Morales de buscar acortar su mandato con anuncios de bloqueos

Sputnik Mundo

El presidente de Bolivia se dirigió directamente al exmandatario Evo Morales, quien fuese su padrino político antes de convertirse en fuertes adversarios, para... 16.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-16T04:10+0000

2024-09-16T04:10+0000

2024-09-16T04:10+0000

américa latina

luis arce

bolivia

movimiento al socialismo (mas)

evo morales

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/0a/1157406470_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_81f206874d9d716da5ef18f9a05f9b95.jpg

"Evo Morales, hoy me dirijo directamente a ti, por responsabilidad ante el pueblo (…). La huelga de hambre y bloqueo nacional no es por la democracia ni la economía, sino por tu candidatura que quieres imponer por las buenas o las malas, como tu mismo lo dijiste. Haciendo bloqueos, incluso, haciendo correr sangre del pueblo", afirmó Arce en un mensaje presidencial. Morales ratificó este 15 de septiembre la convocatoria a una marcha hacia a la ciudad de La Paz, sede el Gobierno boliviano, para reclamar por la escasez de diésel y divisas que se vive en el país y defender su candidatura con miras a los comicios presidenciales en 2025. Arce fue ministro de Economía de Morales durante la mayor parte de sus 14 años de Gobierno, pero ahora los dos están enfrentados por la candidatura presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de 2025. Ambos políticos incluso cruzaron acusaciones tras un presunto levantamiento de parte de la cúpula militar de Bolivia contra el presidente Arce, que terminó con la salida del entonces comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, y que Morales catalogó como una puesta en escena del mandatario.El mandatario boliviano recordó que la sentencia 1010/2023-S4 emitida el 28 de diciembre de 2023 por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y, por lo tanto, Morales está inhabilitado. "No permitiré que pongas en riesgo nuestro pueblo y actuaré según manda la Constitución Política del Estado (CPE). Aquí estoy, Evo. No me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo, porque no acepté ser tu títere, vente aquí, te espero, y resolvamos este problema", expresó. El MAS, el mayor partido de izquierda de Bolivia, afronta actualmente una lucha interna de cara a los comicios en 2025, que ha derivado en una fractura entre dos corrientes: la que apoya al expresidente y la que respalda al presidente Arce.

https://noticiaslatam.lat/20240903/evo-morales-inaugura-reunion-del-mas-en-bolivia-y-defiende-su-candidatura-para-el-2025-1157254121.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

luis arce, bolivia, movimiento al socialismo (mas), evo morales