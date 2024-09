https://noticiaslatam.lat/20240914/xiomara-castro-no-queremos-ser-subditos-de-nadie-queremos-ser-libres-y-que-nos-respeten-1157521606.html

Xiomara Castro: "No queremos ser súbditos de nadie, queremos ser libres y que nos respeten"

Xiomara Castro: "No queremos ser súbditos de nadie, queremos ser libres y que nos respeten"

Al expresar también su gratitud a los diputados que apoyan los planes de su gobierno, advirtió que ha llegado la hora de no perder la patria, cuya defensa es la razón de la lucha, señaló. "Nuestros adversarios son codiciosos, no tienen escrúpulos, desprecian a los pobres que ellos mismos saquearon y vilipendiaron. Nosotros no somos con ellos, ellos montan matrices mediáticas de mentira todos los días, destilan veneno, no quieren entender que hace 203 años se le puso fin a la colonia, al entreguismo y a la piratería", manifestó. "La lucha contra este modelo de explotación neoliberal que acumula la riqueza en unos pocos en detrimento de la mayoría, esa es la madre de todas las batallas que nos toca enfrentar", subrayó. Castro defendió en ese sentido los programas sociales de su gestión, iniciada el 27 de enero de 2022 tras la victoria en las urnas en 2021, mediante los cuales —recordó— se mejoran las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos y su acceso a la educación y salud gratuitas. La estadista dijo que los grupos del Partido Nacional y sus aliados que gobernaron 12 años y siete meses después del golpe militar del 28 de junio de 2009, continúan sus intentos por derrocar a su gobierno y sus planes desestabilizadores. "A los que se niegan a pagar impuestos, a los que saquearon las arcas del estado, a los que destruyeron y privatizaron las empresas públicas con corruptos fideicomisos público privados, los que negociaron la soberanía y vendieron el territorio (…) tienen que rendir cuentas y no voy a permitirles que organicen un nuevo golpe del estado", aseguró Castro La gobernante rindió también homenaje a la resistencia popular antigolpista por su lucha en las calles que permitió la victoria sobre "la narcodictadura" y aseguró que junto al partido Libertad y Refundación (Libre) se encamina a una nueva victoria en las elecciones generales del 30 de noviembre del año próximo. Durante el acto, convocado por el partido Libre, que postula un socialismo democrático, la multitud coreó constantemente consignas como "no volverán" (los golpìstas), "adelante, adelante, que la lucha es constante" y "el pueblo unido, jamás será vencido". La manifestación popular ocurre también en medio de una nueva etapa de tensiones en las relaciones con Estados Unidos, tras declaraciones el pasado 27 de agosto de la embajadora de ese país, Laura Dogu, que la presidenta Castro calificó de intolerable intervencionismo en los asuntos internos de Honduras.

